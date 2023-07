Są zarzuty dla trzech osób po imprezie w parku zabaw w Bydgoszczy. Dwie dziewczynki poparzone

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ postawiła zarzuty trzem osobom, czyli właścicielowi spółki prowadzącej salę zabaw Family Park, dyrektorowi obiektu i kierownikowi, który w dniu, kiedy doszło do wypadku, był na zmianie. Zarzuty postawiono, mimo iż pierwotnie śledztwo było prowadzone nie przeciwko komukolwiek, ale "w sprawie".

Chodzi o zarzuty z artykułu 160 kodeksu karnego, czyli narażenia na utratę zdrowia lub życia. Kodeks przewiduje za dopuszczenie się takiego czynu karę do trzech lat pozbawienia wolności. Jak informuje prokurator Adam Lis, zastępca prokuratora rejonowego w Bydgoszczy, na postawienie zarzutów trzem mężczyznom, miały wpływ dwie opinie, fizykochemiczna i biegłego z zakresu BHP. Podejrzani nie przyznają się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Poparzona dziewięciolatka

Do wypadku doszło 26 listopada 2022 roku, około godziny 18. W sali zabaw odbywała się impreza dla grupy dzieci, a jednym z elementów wydarzenia miał być efektowny eksperyment z użyciem chemikaliów. Jak wynikało z sygnału, który dotarł do redakcji, w pewnym momencie doszło do zapalenia się włosów u dziewięcioletniej uczestniczki zabawy. Na miejsce wezwano pogotowie, przyjechała policja.