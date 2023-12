Sąd podjął decyzję. Mieszkańcy Włocławka otrzymają dopłaty do zakupu rowerów. Zdjęcia Renata Brzostowska Joanna Maciejewska

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy stwierdziło nieważność dwóch uchwał Rady Miasta Włocławek w sprawie zasad udzielenia dotacji na zakup roweru przez mieszkańców miasta. Miasto odwołało się do Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Sąd przychylił się do odwołania. Wkrótce mieszkańcy zakwalifikowani do programu mają otrzymać dotacje.