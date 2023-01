Sady idą pod topór, także w Kujawsko-Pomorskiem. Miejsce jabłoni i śliw zajmują borówki amerykańskie albo zboża

- Za jabłka sadownik otrzymuje jedną czwartą, a najczęściej tylko jedną piątą sklepowej ceny - twierdzi Paweł Pączka, prezes Grupy Producentów Owoców Galster w Wierzchucicach (pow. bydgoski). - Kilogram tych owoców w sklepach kosztuje niewiele, bo 3-3,50 zł, sadownik otrzymuje ok. 80 groszy za owoce deserowe. Jabłka przemysłowe są jeszcze tańsze, przetwórcy płacą sadownikom 30-38 gr. To są ceny, które osiągaliśmy 20 lat temu… Tymczasem wszystkie koszty produkcji wzrosły wielokrotnie!

Mamy dużą nadprodukcję jabłek

Tak niskie ceny za owoce sprawiają, że coraz większa grupa sadowników dopłaca do produkcji. I nawet oszczędzanie np. na środkach ochrony i nawozach tu nie pomoże, a wręcz przeciwnie - zmniejszenie nakładów wpływa na niską jakość jabłek i wiele z nich nadaje się tylko do przetwórstwa.

- Wielu polskich producentów jabłek już nie ma pieniędzy na odtworzenie produkcji, gdyż nie otrzymują godziwej zapłaty za swoją ciężką pracę - dodaje Paweł Pączka.- Jeśli zlikwidują sady, to pozostanie nam kupować w markecie np. włoskie jabłka po 12 zł/kg. W Polsce jest duża nadprodukcja jabłek, ale jabłek niskiej jakości, do przetwórstwa. Jeszcze dziesięć lat temu, gdy jabłka z Polski sprzedawane były do Rosji, sadownicy nie mieli problemów ze zbytem i opłacalnością produkcji. W sytuacji nadprodukcji ani producent, ani nawet grupa producentów nie ma wpływu na cenę, to odbiorca ją dyktuje.