Sadzenie kwiatów w kwietniu. "Takie kwiaty i warzywa najczęściej sadzę na koniec marca i w kwietniu" [10.04.2024 r.] Agnieszka Romanek

Warto pamiętać, że nie brakuje zarówno kwiatów, jak i warzyw i innych roślin, które lubią zimno i można je wsadzić bądź posiać do gruntu już wczesną wiosną. Lista jest stosunkowo długa i obejmuje kwiaty, warzywa, drzewka owocowe czy inne ozdobne rośliny.

W marcu i na początku kwietnia zaczynam przygotowania do nadchodzącego sezonu ogrodniczego. Pomimo chłodów, prace w ogrodzie nie ustają. Przycinanie krzewów, usuwanie zimowych osłon, czy nawożenie trawnika to tylko niektóre z zadań, które wykonuję w tym czasie. Warto również zacząć planować, co chcę posadzić w nadchodzących tygodniach.