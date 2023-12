Sami Swoi - mamy dla was quiz o kultowym filmie. Pytania z sagi Sylwestra Chęcińskiego

Film noszący tytuł " Sami swoi . Początek", będący prequelem kultowej komedii Sylwestra Chęcińskiego, ma trafić do kin w 2024 roku. Scenariusz oparty jest na wspomnianej wcześniej książce Mularczyka z 1983 roku, choć historia została nieco zmieniona, koncentrując się na wydarzeniach w jednym kraju.

W kluczowe postacie Kargula i Pawlaka wcielą się odpowiednio Karol Dziuba i Adam Bobik. Film skupi się na losach Pawlaków i Kargulów przed ich wyjazdem z Kresów, a inspiracją do scenariusza posłużyła książka Andrzeja Mularczyka pt. "Czyim ja żyłem życiem". Zdjęcia do produkcji są realizowane między innymi w Parku Etnograficznym w Tokarni, będącym jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej.

Film ma opowiadać o losach skonfliktowanych rodzin przed ich przesiedleniem z Kresów na Ziemie Odzyskane. Reżyserią zajął się Artur Żmijewski. Zapraszamy również do zapoznania się z fotografiami z planu nowej produkcji oraz do udziału w przygotowanym specjalnie dla Was quizie o pierwotnej wersji filmu, dostępnym pod poniższym linkiem.