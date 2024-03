Sanatorium bez kolejki. Mamy listę chorób leczonych w uzdrowiskach poza kolejnością [5.03.2024 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Sanatorium kojarzy nam się głównie z seniorami to uprawnionymi do wyjazdu na leczenie sanatoryjne są osoby w każdym wieku. Jest to jednak wyjazd na trzy tygodnie i nie każdy może sobie na niego pozwolić. Dodatkowo czas oczekiwania na turnus trwać może nawet dwa lata. A kto może pojechać do sanatorium poza kolejnością? Sprawdźcie.