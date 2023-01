"Sanatorium miłości 5" w TVP1: Krzysztof z Torunia i Adam z Wielkopolski rywalizują o te same kobiety [zdjęcia - 11.01.2023]

Krzysztof z Torunia bardzo polubił się z Adamem spod Jarocina. Mają wspólny pokój. W drugim odcinku programu "Sanatorium miłości" razem trenowali podryw. Raz Adam, a raz Krzysztof wcielali się w rolę podrywanej nieznajomej. Okazuje się, że Adam i Krzysztof wybierali te same kobiety do tańca, Bożenkę i Anitę. Bożena z Augustowa stwierdziła, że Krzysztof i Adam okazali się bardzo dobrymi tancerzami. Po dansingu Adam zdradził Krzysztofowi, że świetnie bawił się z Bożeną. - Ja cały czas o niej myślałem, a ty żeś mi się władował - skomentował Krzysztof. - No bo widzisz, jestem trochę szybszy i młodszy. Pobawiliśmy się elegancko. Przytulała się niesamowicie - odpowiedział Adam. - No do mnie też - stwierdził Krzysztof. Obaj również świetnie bawili się z Anitą. - W przyszłości musimy tę kwestię rozstrzygnąć. Albo bierzesz Anitę, albo Bożenę - zaapelował do Adama Krzysztof. Adam jego słowa pozostawił bez komentarza***W niedzielę, 8 stycznia, w TVP 1 mogliśmy oglądać drugi odcinek programu "Sanatorium miłości". Sześć kobiet i sześciu mężczyzn z różnych stron Polski razem bawią się, wypoczywają, szukają nowych doznań. Są otwarci na znalezienie w programie osoby, z którą zwiążą się na dłużej. W drugim odcinku programu "Sanatorium miłości" uczestnicy spotkali się z lekarzem, jeździli na elektrycznych hulajnogach, latali samolotem i bawili się na dansingu >>>>

screen z programu TVP "Sanatorium miłości"