Sanatorium Miłości 6 - tak wyglądał pierwszy poranek uczestników programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [16.03.24]

W trackie pierwszego dnia w "Sanatorium miłości" kuracjusze wybiorą się na wizytę u lekarza. Zostaną gruntownie przebadani. Dowiedzą się też, na jakie zabiegi lecznicze mogą liczyć.

- W poczekalni Tadeusz będzie próbował zauroczyć Janinę, której będzie to odpowiadało, ale postanowi trzymać mężczyznę na dystans, dając sobie czas na spokojne budowanie relacji. Jednak w gabinecie lekarskim dojdzie do ciekawej sytuacji. Pani doktor, ku uciesze Janiny przepisze jej do picia wodę leczniczą "Tadeusz" - takie historie zdarzają się tylko w filmach i w… "Sanatorium miłości"! - podkreślają producenci programu.