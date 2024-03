Sanatorium miłości 6 - wiemy, kim są uczestnicy kultowego programu. Kto szuka miłości w Krynicy-Zdroju? [19.03.2024]

Fenomen programu "Sanatorium miłości"

"Sanatorium miłości" to kultowy program TVP 1, który już od 6 sezonów bawi i wzrusza miliony widzów. Zgłaszają się tu osoby po przejściach, które często po wielu latach u boku swoich partnerek i partnerów nagle zostali sami. Decydują się na udział w "Sanatorium miłości", by coś zmienić w swoim życiu, sprawić, że uśmiech znów zagości na ich twarzach.

Uczestnicy przekonują, że na zmiany nigdy nie jest za późno i że każdy w każdym wieku ma prawo do miłości, przyjaźni i radości. Przybywają do "Sanatorium miłości", by - co zauważyła Marta Manowska - powiedzieć głośne "Nie!" samotności.