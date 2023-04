Schudnij i przebadaj się na wiosnę. Za darmo! Masz pytania? Zadzwoń 18 kwietnia na dyżur z NFZ

Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy, informuje, że do końca 2023 roku przedłużono program Profilaktyka 40 PLUS. Jest on skierowany do Polaków, którzy w roku przeprowadzenia badania ukończą lub ukończyli 40 lat (liczy się rok urodzenia), nie korzystali z niego wcześniej i uzupełnili ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53 bądź w przychodni POZ w nim uczestniczącej. W ramach 40 PLUS nie jest wymagane skierowanie od lekarza.

- Badania diagnostyczne, które program obejmuje, można zrealizować na podstawie e-skierowania, wystawionego przez system. A dzielą się one na trzy grupy: badania dla kobiet, dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki ich zakres będzie dla nas dostępny, zależy od odpowiedzi, jakich udzielimy w ankiecie. W regionie możemy zgłosić się do ponad 100 placówek realizujących program 40 PLUS - zaznacza Barbara Nawrocka.