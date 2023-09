Ścieżki na spacer w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 2 - 3 września? Lista 10 tras

W woj. kujawsko-pomorskim jest mnóstwo ciekawych tras spacerowych. Zebraliśmy dla Was 10 pomysłów. Możecie namówić bliskich i razem odkrywać uroki naszego regionu. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. kujawsko-pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Spacerem po woj. kujawsko-pomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. kujawsko-pomorskim, które polecają inni. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II Początek trasy: Kcynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,87 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podejść: 166 m

Suma zejść: 179 m A.rz57 poleca tę trasę Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II. Wycieczka dla miłośników przyrody i tych co lubią ją fotografować. Pięknych widoków jest o wiele, wiele więcej niż ja pokazuję. Nie nastawiałem się na fotografowanie ale na relaks. Dzika przyroda urzeka, zachwyca i przyciąga. Polecam. Parking przy leśniczówce Nowy Dwór. Trasa dla każdego mimo przedzierania się przez las i po pagórkach. Zobaczenie dzikiej zwierzyny gwarantowane.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Skarszewski przez Pojezierze Kaszubskie Początek trasy: Nowe

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,54 km

Czas trwania spaceru: 173 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podejść: 1 654 m

Suma zejść: 1 907 m Spacerowiczom trasę poleca GR3miasto Szlak Skarszewski, to znakowany szlak turystyki pieszej przebiegający przez wschodnią część Pojezierza Kaszubskiego. Łączy on Skarszewy z Sopotem licząc 81,5 km. To z pewnością ciekawy kąsek dla amatorów dłuższych wędrówek, jednak wybierając się jego tropem warto wziąć pod uwagę właściwą porę roku. Wg nas mroźna zima to jedyny dobry moment aby o suchych stopach przejść ów trasę. Wędrówkę szlakiem podzieliliśmy na etapy, które rozłożyliśmy w sumie na trzy dni.

Pełen opis szlaku znajdziesz na stronie GR3miasto: Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Jezioro Bachotek dookoła Początek trasy: Brodnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,15 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 863 m

Suma zejść: 860 m Trasę dla spacerowiczów poleca Wojciechstypa Jezioro Bachotek należy do największych jezior na Pojezierzu Brodnickim. Niezbyt duża odległość od Brodnicy i dobry dojazd powoduje, że jest do miejsce częstych wycieczek pieszych i rowerowych.

Na wschodnim brzegu jeziora są trzy ośrodki wypoczynkowe. Dużym plusem jest możliwość obejścia (objechania) jeziora dookoła - ok. 14 km po drogach asfaltowych i gruntowych.

Jezioro Bachotek leży w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Oprócz powszechnie występujących łabędzi, różnych gatunków kaczek i zaskrońców, można również zobaczyć czaple siwe i żurawie, a przy odrobinie szczęścia bobra albo krążącego nad lasem bielika.

Dojazd: z Brodnicy ok. 3 km drogą wojewódzką nr 15 w kierunku Olsztyna do Tamy Brodzkiej.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Brodnicy

🌳 Trasa spacerowa: Płock Początek trasy: Lubraniec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,94 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podejść: 2 104 m

Suma zejść: 2 112 m Trasę dla spacerowiczów poleca Wielogorski

Spacer przez Płock.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Złotów - trasa Noric Walking Początek trasy: Kcynia

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,93 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 75 m

Suma zejść: 74 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca A.rz57

Propozycja trasy nordic walking ze Złotowa, jako alternatywa dla tych, którym znudziło się chodzenie promenadą. Trasa troszkę dłuższa niż wokół jeziora, ale z atrakcjami. Prowadzi z ul. Wioślarskiej, gdzie można zaparkować samochód koło stadionu. Przechodzimy przez park, aż na pola za Blękwitem. Przechodzimy przez wieś i wchodzimy w las za amfiteatrem. Lasem wracamy do ul. Wioślarskiej.

Las, pola, łąki, piękne widoki, możliwość napotkania ptaków i dzikich zwierząt: to zalety tej trasy. Dzieciom też będzie się podobało.

Patrz zdjęcia. Tłoku tu nie będzie. Polecam.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: KRS FORMOZA ULTRAMARATON KASZUBSKI Początek trasy: Nowe

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,86 km

Czas trwania spaceru: 15 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podejść: 553 m

Suma zejść: 553 m Homontos poleca tę trasę na spacer Charakterystyka trasy

Bieg na poszczególnych dystansach odbywa się na pętli o długości 25 Mm (46,3 km)

wytyczonej i oznaczonej przez organizatora pokonując odpowiednią ich ilość w zależności

od wybranego dystansu:

KRS 25 – jedna pętla

KRS 50 – dwie pętle

KRS 100 – cztery pętle

Trasa usytuowana jest w znacznej części w okolicach Jeziora Przywidzkiego, prowadzi

drogami utwardzonymi oraz nieutwardzonymi, ścieżkami i drogami leśnymi oraz terenami

położonymi wśród pól i łąk. Rzeźba terenu pofałdowana urozmaicona ze względu na

krajobraz oraz rodzaj podłoża. Orientacyjna suma spadków i wzniesień dotycząca wytyczonej

pętli wynosi 624 m, najwyższy punkt 265 m npm, najniższy punkt 144 m npm.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Dookoła jeziora Wielki Ocypel Początek trasy: Nowe

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,33 km

Czas trwania spaceru: 416198 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 22 m

Suma zejść: 55 m Spacerowiczom trasę poleca Karnik

Pierwsza trasa po przyjeździe do Ocypla i bardzo dobre pierwsze wrażenie. W dużej części można jezioro obejść ścieżką przy samym brzegu. Fragmentami warto puścić sie na przełaj - dla pięknych widoków:)

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Brdy (Bydgoszcz - Konarzyny) - pieszy niebieski ver. 2017 Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 154,07 km

Czas trwania spaceru: 139 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podejść: 3 973 m

Suma zejść: 4 084 m JJ_Active poleca tę trasę na spacer Bydgoszcz Brdyujście (przystanek ZKM) – za torami kolejowymi w lewo – Las Gdański – Osiedle Leśne PKP węzeł szlaków – stacja wodociągów z 1899 r. – Leśny Park Kultury i Wypoczynku –dawne leśnictwo Zacisze – Rynkowo PKP – Smukała pętla MZK – węzeł szlaków – Janowo Stanica Wodna PTTK – Bożenkowo węzeł szlaków – most na kanale lateralnym – Samociążek węzeł szlaków – Koronowo PKS cmentarz panorama na zespół poklasztorny cystersów, kościół św. Andrzeja z XIII/XIV w. – Przyrzecze – zapora wodna węzeł szlaków – Srebrnica – pole biwakowe – Romanowo pole biwakowe – przeprawa promowa węzeł szlaków – Stanica Wodna PTTK Sokole Kuźnica – Zamrzenica – Piła Młyn – Świt węzeł szlaków – Rudzki Most – Gołąbek – Zielona Łąka – Woziwoda – Nadolna Karczma – Lutom – Rytel węzeł szlaków – Mylof – Męcikał węzeł szlaków – Drzewicz węzeł szlaków – Płęsno – Swornegacie węzeł szlaków – Owink – Małe Swornegacie – Ciecholewy – Konarzyny

Szlak długi i trudny. Dużo odcinków trudnych technicznie - chaszcze bez ścieżek z szukaniem kierunku dalszego marszu zwłaszcza w okolicy linii brzegowej. Momentami zanikające (bardzo dawno nie odnawiane) oznakowanie na przemian z oznakowaniem nowym. Tuż za Konarzynami odtworzono mostek, który uległ zniszczeniu - na stronie PTTK jest informacja o braku możliwości przejścia tego odcinka z powodu braku mostu.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Rezerwat Meteoryt Morasko Początek trasy: Janowiec Wielkopolski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,62 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podejść: 96 m

Suma zejść: 97 m Max_c74 poleca tę trasę na spacer Wycieczka piesza do Rezerwatu Meteoryt Morasko.

Znajduje się on w północnej części Poznania, na Morasku i graniczy bezpośrednio z Suchym Lasem. Na jego terenie mieszczą się kratery, które zdaniem większości badaczy powstały w wyniku upadku meteorytu Morasko ok. 5 tys. lat temu. Polecam to miejsce.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szumny Zdrój - Górzno Początek trasy: Rypin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,59 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podejść: 607 m

Suma zejść: 620 m Wojciechstypa poleca tę trasę Po kilku latach powrót na trasę w Górznie. Bardzo fajna, chociaż krótka trasa w rezerwacie Szumny Zdrój, tylko komary "jak bociany".

Potem krótki spacer od plaży przez miasto.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rypina

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Chodzenie na spacery - czy warto?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków. Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Dziennik Bałtycki. Sonda - co sprawia, że wypoczynek jest wyjątkowy?