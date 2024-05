Ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie iść w weekend 18 - 19 maja. TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim warto trenować prawie wszędzie. Ale zachęcamy do wybrania tras, które zostały sprawdzone przez innych amatorów sportu. Razem z Traseo proponujemy Wam 3 atrakcyjne szlaki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Co tydzień proponujemy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Zobacz, co przygotowaliśmy na weekend.

Które szlaki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim polecają mieszkańcy? Przygotowaliśmy dla Was 3 interesujące trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Znajdź najciekawszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 maja w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 10°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 20%. W niedzielę 19 maja w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 10°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 4% do 23%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Brdy (Bydgoszcz - Konarzyny) - pieszy niebieski ver. 2017 Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 154,07 km

Czas trwania marszu: 139 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podejść: 3 973 m

Suma zejść: 4 084 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca JJ_Active

Bydgoszcz Brdyujście (przystanek ZKM) – za torami kolejowymi w lewo – Las Gdański – Osiedle Leśne PKP węzeł szlaków – stacja wodociągów z 1899 r. – Leśny Park Kultury i Wypoczynku –dawne leśnictwo Zacisze – Rynkowo PKP – Smukała pętla MZK – węzeł szlaków – Janowo Stanica Wodna PTTK – Bożenkowo węzeł szlaków – most na kanale lateralnym – Samociążek węzeł szlaków – Koronowo PKS cmentarz panorama na zespół poklasztorny cystersów, kościół św. Andrzeja z XIII/XIV w. – Przyrzecze – zapora wodna węzeł szlaków – Srebrnica – pole biwakowe – Romanowo pole biwakowe – przeprawa promowa węzeł szlaków – Stanica Wodna PTTK Sokole Kuźnica – Zamrzenica – Piła Młyn – Świt węzeł szlaków – Rudzki Most – Gołąbek – Zielona Łąka – Woziwoda – Nadolna Karczma – Lutom – Rytel węzeł szlaków – Mylof – Męcikał węzeł szlaków – Drzewicz węzeł szlaków – Płęsno – Swornegacie węzeł szlaków – Owink – Małe Swornegacie – Ciecholewy – Konarzyny

Szlak długi i trudny. Dużo odcinków trudnych technicznie - chaszcze bez ścieżek z szukaniem kierunku dalszego marszu zwłaszcza w okolicy linii brzegowej. Momentami zanikające (bardzo dawno nie odnawiane) oznakowanie na przemian z oznakowaniem nowym. Tuż za Konarzynami odtworzono mostek, który uległ zniszczeniu - na stronie PTTK jest informacja o braku możliwości przejścia tego odcinka z powodu braku mostu.

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Strażym Początek trasy: Brodnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,02 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podejść: 737 m

Suma zejść: 702 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Wojciechstypa Na zkończenie chłodnego weekendu majowego rundka wokół jez. Strażym.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Oporów Początek trasy: Lubraniec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,86 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 54 m

Suma zejść: 54 m Max_c74 poleca tę trasę na marsz

Wycieczka piesza do zamku Oporów.

Zamek jest położony we wschodniej części wsi Oporów (i w najniższym miejscu miejscowości), otoczony 10-ha parkiem krajobrazowym. Obiekt ma wymiary 25 na 30m, położony jest na wyspie o kształcie nieregularnego czworoboku, umocnioną kamieniami polnymi, ponadto otoczoną fosą, nad którą jest murowany most. Dom zamkowy stoi od południa, połączony z kwadratową wieżą budynkiem bramnym. We wschodniej zamku części jest baszta z kaplicą. Wznosi się ona dołem na rzucie półelipsy, a górą sześcioboku. Wewnątrz jest niewielkie dziedziniec, zamknięty przez budynki i mury obwodowe.

Nawiguj

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Może przynosić wiele korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Aktywność fizyczna jest potrzebna w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne. Nordic walking może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Nordic Walking w Kujawsko-Pomorskim: Od Zabytków po Bory Tucholskie

Odkryj uroki nordic walkingu w województwie kujawsko-pomorskim, śledząc Szlak Piastowski. Ta fascynująca trasa prowadzi do najważniejszych zabytków regionu, pozwalając jednocześnie na aktywny wypoczynek na łonie natury. Udaj się również do urokliwej Kruszwicy i zobacz Mysią Wieżę, która kryje tajemniczą historię związaną z legendarnym Lechem, pierwszym księciem Polski. Jeśli marzysz o błogim relaksie, Ciechocinek, miejscowość uzdrowiskowa otoczona parkami, jest doskonałym wyborem.

Bory Tucholskie - Dla miłośników natury, prawdziwą perełką regionu są rozległe Bory Tucholskie. Tu czekają na Ciebie piękne, stare drzewa i malownicze jeziora, a ścieżki przyrodnicze zachęcają do długich spacerów. Województwo kujawsko-pomorskie kusi nordic walkerów swoją różnorodnością - od historycznych skarbów po spokojną sielankę wśród przyrody. Tu znajdziesz najciekawsze atrakcje.