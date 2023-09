Ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 2 - 3 września TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim warto uprawiać prawie wszędzie. Jednak zachęcamy do wybrania ścieżek polecanych przez innych mieszkańców. Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 atrakcyjne szlaki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Zawsze na weekend prezentujemy Wam nowy zestaw tras do wyboru. Zobacz, jakie szlaki przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim

Które ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy może śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo wybraliśmy dla Was 3 sprawdzone trasy nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Znajdź najbardziej atrakcyjną dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Grudziądz - Gardeja - Pieszy Żółty ver. 2018 Początek trasy: Jabłonowo Pomorskie

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 74,58 km

Czas trwania marszu: 10 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podejść: 1 700 m

Suma zejść: 1 730 m Amatorom nordic walking trasę poleca JJ_Active

Szlak Grudziądz - Gardeja pieszy żółty. Szlak w tragicznym stanie - tylko dla szlakowych Hard Corów. Dużo odcinków praktycznie nie do przebycia dla zwykłego turysty. Szlak w rejonie jez. Kuchnia dzieli się na dwa PTTK-i swego czasu zapewne był to szlak łączny. W rejonie Grudziądza oznakowanie jest szczątkowe. Ogólnie wszystkie szlaki w rejonie Grudziądza są w koszmarnym stanie technicznym. Szlak pokonywałem wg spotykanych po drodze znaków które czasami zupełnie nie odpowiadają "mapowym" wersjom. Aby zrobić szlak w całości podchodziłem do niego 3 razy. Ogólnie masakra - najtrudniejszy szlak do znalezienia w terenie i masa odcinków niezdatnych do przejścia. Ogólnie nie polecam szlaku. PTTK Grudziądz (o ile coś takiego istnieje) to w ogóle jakaś pomyłka?!

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Łąkorz Początek trasy: Jabłonowo Pomorskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,34 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podejść: 720 m

Suma zejść: 680 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Wojciechstypa

Poznajemy nowe okolice. Na dzisiaj po raz pierwszy trasa od jez. Łąkorz w stronę Jeziora Skarlińskiego.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trening na Jeziorem Włocławskim. Początek trasy: Lubraniec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,81 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 813 m

Suma zejść: 812 m Fajnyfacet7 poleca tę trasę Nowa Przystań Miejska nad Jeziorem Włocławskim, przy ul. Płockiej, to świetne miejsce do treningu wysiłkowego ... co prawda moja przygoda z bieganiem trwa niedługo, dlatego cięgle się uczę. Tu doskonale można ćwiczyć podbiegi po schodach, pod pochyłą drogę, można wykonać wiele innych ćwiczeń z wykorzystaniem otaczających mas rzeczy - ławki, barierki, schody ...

I jeszcze ten zachód słońca ... kiepski zdjęcie, ale chyba zachęca do odwiedzenia tego miejsca :)

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Aktywność fizyczna jest potrzebna w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne. Nordic walking może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Dziennik Bałtycki. Sonda - co sprawia, że wypoczynek jest wyjątkowy?