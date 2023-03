Ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 25 - 26 marcaTOP 3 trasy

Szlaki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim

Jakie szlaki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to.

Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy ma możliwość zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo wybraliśmy dla Was 3 ciekawe ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Znajdź najciekawszą dla siebie.

Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rezerwat Meteoryt Morasko

Początek trasy: Janowiec Wielkopolski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,62 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podejść: 96 m

Suma zejść: 97 m

Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Max_c74

Wycieczka piesza do Rezerwatu Meteoryt Morasko.

Znajduje się on w północnej części Poznania, na Morasku i graniczy bezpośrednio z Suchym Lasem. Na jego terenie mieszczą się kratery, które zdaniem większości badaczy powstały w wyniku upadku meteorytu Morasko ok. 5 tys. lat temu. Polecam to miejsce.

