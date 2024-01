Ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 6 - 7 stycznia. 3 najlepsze trasy

Ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim

Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 stycznia w woj. kujawsko-pomorskim ma być od 0°C do 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 1% do 28%. W niedzielę 07 stycznia w woj. kujawsko-pomorskim ma być od -0°C do 1°C. Nie powinno padać.

Które ścieżki nordic walking w woj. kujawsko-pomorskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy.

Bory Tucholskie to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek, m.in. Chocina i Brda. Podczas jednego z ostatnich zimowych weekendów mieliśmy okazję wędrować przez Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich. To wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych, które mieliśmy okazję poznać. Nawiguj

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: