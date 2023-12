Ścieżki rowerowe w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Myślisz nad wycieczkę rowerową w woj. kujawsko-pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. kujawsko-pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. kujawsko-pomorskim warto sprawdzić w weekend.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,98 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podjazdów: 131 m

Suma zjazdów: 136 m Grochowo.pl poleca tę trasę Przepiękna trasa wśród pól, zabudowań wiejskich oraz dwóch malowniczych jezior. Na szlaku spotykamy pomnik przyrody, magiczne krajobrazy oraz licznie zgromadzone Żurawie (od marca do września). Średni stopień trudności z uwagi na przewagę dróg gruntowych.

🚲 Trasa rowerowa: Inowrocław-Toruń-Bydgoszcz Początek trasy: Toruń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 123,13 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 472 m

Suma zjazdów: 491 m Max_c74 poleca tę trasę rowerzystom Wycieczka rowerowa z Inowrocławia do Bydgoszczy przez Toruń. Trasa jest łatwa do pokonania, nawierzchnia mieszana od asfaltu przez szutry po piach (kilka odcinków). Ciekawe miejsca i piękne widoki tradycyjnie wyznaczały kierunek wycieczki. Specjalne podziękowania dla sympatycznej Pani z Olęderskiego Parku Etnograficznego. Polecam tą wycieczkę.

🚲 Trasa rowerowa: Toruń-Górsk-Cegielnik-Barbarka Początek trasy: Toruń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,15 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 120 m

Suma zjazdów: 94 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Tomwn Bardzo przyjemna trasa z krótkim postojem nad jeziorem w Górsku. Zdecydowanie na rower górski lub MTB. Mimo zimowej aury bezproblemowy przejazd całości. Wymarzona trasa na letni wypad ze względu z zacienione miejsca w drugiej części trasy.

🚲 Trasa rowerowa: INOWROCŁAW - GOPŁO - LICHEŃ - KONIN Początek trasy: Toruń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 90,17 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podjazdów: 338 m

Suma zjazdów: 325 m Robert.luxa poleca tę trasę rowerzystom

Rzeczywista długość trasy - 84 km (po odliczeniu zwiedzania, zgubienia szlaku, kręcenia się po mieście itp. UWAGA.

!!! Trasa w znacznej części odsłonięta - planując sprawdź jaki będzie WIATR!.

!!! Pierwsze 30 km to dość ruchliwe drogi wojewódzkie/powiatowe

!!! BRAK MIEJSC ODPOCZYNKU (takich leśnych przy trasie), ale dużo barów, kawiarenek, gofrów, lodów itp. w Kruszwicy, Ślesinie, Licheniu Wyjazd pociągiem z Poznań Garbary 7:29 do Inowrocławia (1 godz. 40 min.) PR, 26 zł. Rowerem: Kujawsko - Pomorskie (45 km): z Inowrocławia, przez Kruszwicę, wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Gopło, Przewóz;

Wielkopolskie (40 km): Bursztynowym Szlakiem Rowerowym (BSR) Przewóz, Ślesin, Licheń, Konin. Powrót pociągiem Konin 19:53 do Poznań Garbary (1 godz. 30 min.) KW, 24 zł.

🚲 Trasa rowerowa: Tucholski Park Krajobrazowy w jesiennych barwach Początek trasy: Tuchola

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,76 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 430 m

Suma zjazdów: 457 m Rowerzystom trasę poleca GR3miasto

Tucholski Park Krajobrazowy leży na pograniczu województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, obejmując swym zasięgiem południowo-wschodnią część Borów Tucholskich. To wspaniały obszar dla różnych form turystyki i aktywnego wypoczynku. Można tu się wybrać na rower, wędrówkę pieszą, a także spływ kajakowy. Każdy turysta znajdzie tu coś dla siebie. Tutejsze lasy są jedną z najważniejszych enklaw dzikiej przyrody w północnej Polsce. Ponad 85 procent powierzchni parku stanowią lasy, po których porozrzucane są niewielkie ludzkie osady i przepiękne rynnowe jeziora, nad którymi górują liczne wzniesienia. Z ich szczytów rozpościerają się wspaniałe widoki: to na lasy jak i łąki, na których pasą się konie i inne zwierzęta. Gdyby było ciut cieplej, z pewnością i my pozwolilibyśmy sobie na popas. Nic jednak straconego, jesień mieni się w przecudnych kolorach, które są rajem dla naszych oczu. Pełni podziwu przemierzamy więc kolejne kilometry powtarzając jeden do drugiego, że to nie pierwszy i nie ostatni raz kiedy tu zawitaliśmy. Trasa, którą pokonaliśmy tym razem była dość spokojna. W większości opierała się o drogi gruntowe i leśne dukty, które pozwoliły nam zagłębić się w przepięknych Borach Tucholskich. Na dłuższych przelotach, korzystaliśmy także z mało uczęszczanych dróg asfaltowych. Skupialiśmy się głównie na znakowanych szlakach turystycznych - zarówno pieszych, jak i rowerowych, którymi dotarliśmy w najbardziej odległe, a zarazem atrakcyjne miejsca parku. Na trasie naszej wycieczki dominowały atrakcje przyrodnicze, głównie pomniki przyrody w postaci przepięknych dębów i buków. Trasa wiodła także w obrębie rezerwatów przyrody - Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego oraz przez Dolinę Rzeki Brdy, w okolicach osady Świt. Te urocze miejsce znamy też z perspektywy kajaka.

🚲 Trasa rowerowa: Wiślana Trasa Rowerowa Toruń-Gdańsk Początek trasy: Toruń

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 251,07 km

Czas trwania wyprawy: 56 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 2 141 m

🚲 Trasa rowerowa: Bory Tucholskie I Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 27,79 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 135 m

Suma zjazdów: 134 m Arturooo poleca tę trasę

Małe Swornegacie – Chojniczki – Charzykowy – Funka – Małe Swornegacie ( 28 km – około 50% leśne piaszczyste drogi, 50% asfalt) Cudowne miejsce na aktywne, rodzinne wakacje: południowa część Kaszub - Małe Swornegacie. Wioska na przesmyku między dwoma jeziorami: Charzykowskim i Krasińskim, znajdująca się na północ od Chojnic. Stąd startujemy - po południu rowerowa wycieczka wraz synem przez lasy Parku Narodowego Bory Tucholskie. Kierujemy się asfaltem w stronę miejscowości Charzykowy, a gdy za ostatnimi budynkami Sworów, asfaltowa droga zakręca w prawo – my odbijamy w leśną drogę po lewej stronie, pilnując niebieskich znaków pieszych. Chociaż jest upał, jedzie się przyjemnie - przez większość trasy mamy cień. Czasami droga jest piaszczysta i prowadzi przez liczne pagórki.

Dojeżdżamy do j. Pleśno i spotykamy rozwidlenie szlaków. Skręcamy w lewo i pieszo pod górę (piasek) podchodzimy kawałek za znakami czerwonymi. Na wzniesieniu szlak skręca w prawo i odtąd jadąc ścieżką z mnóstwem szyszek, z wysokiego brzegu podziwiamy jezioro po prawej stronie na dole.

Gdy szlak dociera do końca jeziora – spotykamy leśną drogę z kolejnym węzłem szlaków. Po lewej stronie znajdują się charakterystyczne drewniane kładki spacerowe, umocowane na palach powyżej podmokłego terenu. Kierujemy się na południe, czyli skręcamy w prawo – leśną drogą zamierzamy odwiedzić Charzykowy, znajdujące się na południowym brzegu J. Charzykowskiego. Gdy po prawej stronie zza drzew miga światło odbijające się od wody – zjeżdżamy do jeziora Gacno. Tu robimy sobie przerwę – jedzie z nami przecież ośmiolatek. Jedziemy kawałek dalej wzdłuż brzegu jeziora, następnie wracamy do opuszczonej leśnej drogi. Gdy spotykamy znaki zielone – najpierw prowadzą wspomnianą drogą.

Później odbijają w prawo, a my wraz z nimi. Nawierzchnia się pogarsza i często jest piaszczysta. Po drodze spotykamy zagubione w lesie głazy - pomniki z wyrytymi napisami, znakami i postaciami, które jednak są zatarte przez upływ czasu. Magiczna kraina. Niczym w książce Tolkiena. Dookoła żadnego człowieka i tylko kilometry lasu. Pewno za drzew obserwują nas leśne Elfy...

Czasami na drodze spotykamy zdezelowane rowery, który należą do miejscowych zbieraczy grzybów i jagód. Dopiero teraz spostrzegamy, że grzyby rosną dosłownie wszędzie! Jednak brak pewności co do ich zastosowania kulinarnego powoduje, że jedziemy dalej. Gdy las się kończy przed nami otwierają się sielskie widoki z łąkami i pastwiskami. Dojeżdżamy do wsi Chojniczki - tu sklep, więc obowiązkowe uzupełnienie płynów. Dalej w centrum wsi skręcamy w prawo, fantastyczny asfaltowy zjazd z widokiem na jezioro i… Charzykowy. Tutaj klimat gwałtownie się zmienia - tłum, gwar, zgiełk i ryk silników łodzi motorowych...

Ponieważ syn domaga się przerwy - około godziny spędzamy na plaży, by nacieszył się wodą i nabrał sił do drogi powrotnej. Gdy słońce powoli zaczynało się zbliżać do linii horyzontu - ruszamy z powrotem. Najpierw świetnie utrzymaną ścieżką rowerową, która biegnie wzdłuż brzegu jeziora. Potem drogą asfaltową o małym natężeniu ruchu samochodowego, z widokiem na jezioro po lewej. Po jakimś czasie znowu Małe Swornegacie. Sklep jest jeszcze otwarty. Robimy więc niezbędne zakupy i przy wieczornym grillu planujemy, jak spędzimy następny dzień...

Zważywszy, że dał radę ośmiolatek - trasa przejezdna dla każdego dorosłego.

🚲 Trasa rowerowa: Przygodowa Majówka w Borach Tucholskich - Dzień 1 Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,77 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 576 m

Suma zjazdów: 573 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę Trasa rajdu wiodła szlakami Kaszubskiej Marszruty, jednymi z najlepszych szlaków i tras rowerowych naszego kraju. Czego chcieć więcej? Bardzo dobre i bezpieczne trasy położone pośród wspaniałej przyrody Borów Tucholskich.

Dzienny odcinek wiódł z miejscowości Męcikał przez leśne obszary Parku Narodowego Bory Tucholskie, gdzieuczestnicy mogli z bliska poznać uroki budzącej się do życia przyrody. Rozległe połacie leśne, zdradliwe torfowiska i szemrzące leśne potoki. To wszystko było motywem przewodnim pierwszego dnia Przygodowej Majówki.

🚲 Trasa rowerowa: Przygodowa Majówka w Borach Tucholskich - Dzień 3 Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,23 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 566 m

Suma zjazdów: 535 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę W kolejnym dniu majówki przyszedł ponownie czas na rowerowe zwiedzania Borów Tucholskich. Początek trasy rajdu jak w dniach poprzednich w Męcikale. Dalej częśćiowo trasą wędrówki pieszej przemieszczamy się w kierunku Jeziora Zielonego i dalej do miejscowości Drzewicz. Niestety to odcinek dość piaszczysty i urzytkownikom rowerów turysycznych na cienkich kołach może przysporzyć sporo trudności. Można go ominąć, ale tym samym omija się bardzo ciekawe ze względów przyrodniczych obszary Jeziora Zielone, Jeziora Jeleń czy Dybrzyk. Dla tych kilku miejsc warto się zmierzyć z piachami Borów.

Od Drzewicza dalsza droga wiodła malowniczymi leśnymi duktami wzdłuż linii brzegowej niewielkich, ale bardzo atrakcyjnie położonych jezior Krzywce, Błotko, i Małe Krzywce. Cały odcinek wiodący czarnym szlakiem Tuchola - Bachorze. Od okolic Jeziora Plesno zmieniamy kierunek i zbliżamy się do Jeziora Charzykowskiego, którego trzymamy się przez najbliższe kilkadzisiąt kilometrów. Otaczamy Jezioro Charzykowskie korzystając ze szlaków Kaszubskiej Marszruty (Żółtego i Czerwonego). W miejscowości Swornegacie obieramy kierunek na Męcikał i bazę rajdu.

🚲 Trasa rowerowa: Bory Tucholskie II Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 24,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 154 m

Suma zjazdów: 153 m Rowerzystom trasę poleca Arturooo Małe Swornegacie – j. Pleśno – j. Jeleń – j. Dybrzk – Drzewicz – Swornegacie – Kokoszka – Małe Swornegacie (24,5 km – około 75% leśne piaszczyste drogi i ścieżki, 25% asfalt) Początek jak w trasie pierwszej – szlakiem niebieskim do jeziora Płęsno, dalej czerwonym wzdłuż jego brzegów do leśnej drogi z węzłem szlaków.

Stąd leśną ścieżką dalej za znakami czerwonymi wzdłuż brzegu jeziora Jeleń. Woda w tym jeziorze ma niesamowicie jasny odcień. Gdy zatrzymuję się przy brzegu – na wyciągnięcie ręki mam kotłujące się ryby. Zanim ruszę dalej stoję jak zahipnotyzowany ładnych kilka minut.

Gdy dojeżdżam do końca jeziora Jeleń, czerwony szlak skręca w prawo. Teraz mogą pojawić

się trudności orientacyjne. Nie skręcam z szlakiem, jadę dalej prosto, na przełaj przez las do widocznej za drzewami przecinki. Tu spotykam leśną drogę i skręcam nią w lewo, jadąc skrajem przecinki. Około 1,5 km dalej dojeżdżam do jeziora Dybrzk.

Jestem na jego południowej stronie, na wysokim brzegu. Zejście do jeziora jest strome, decyduję się więc skręcić w lewo w widoczną leśną drogę i jadę wzdłuż jego brzegu, mając je po prawej stronie. Po kilku kilometrach pojawiają się na moment znaki niebieskiego szlaku, który dotąd biegł brzegiem jeziora. Gdy szlak skręca w lewo, jadę dalej tą samą drogą prosto. Pojawia się dużo piasku. Za moment wyjeżdżam na drogę asfaltową i most na przesmyku między j. Dybrzk i j. Łąckim. Przy moście camping, ja jednak obserwuję przepływających pod mostem kajakarzy.

Dalej asfaltem na zachód do Swornychgaci. W miejscowości kilka sklepów, gdzie można uzupełnić płyny i energię. Gdy mijam Swornegacie, na rozwidleniu odbijam w lewo, w podrzędną drogę, kierując się w stronę przysiółka Kokoszka. Początkowo droga z betonowej kostki. Gdy domy się kończą – dużo piasku. Jadę skrajem lasu, po lewej mam widok na jezioro Karsińskie. Po przekroczeniu drewnianego mostku na rzeczce Chocina, jadę za znakami szlaku żółtego. Z czasem z drogi robi się wąski single-track, którym wysoko nad brzegiem jeziora docieram do drogi asfaltowej. Tu w lewo i za moment Małe Swornegacie i czekające późne śniadanie…

