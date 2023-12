Ścieżki rowerowe w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie w weekend 9 - 10 grudnia? Zobacz podpowiedzi wypraw

Szukasz inspiracji na wycieczkę rowerową w woj. kujawsko-pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. kujawsko-pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. kujawsko-pomorskim przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. kujawsko-pomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. kujawsko-pomorskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 grudnia w woj. kujawsko-pomorskim ma być od -3°C do -2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia w woj. kujawsko-pomorskim ma być od -3°C do -0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 7% do 21%. 🚲 Trasa rowerowa: Ekspedycja Tuchola Początek trasy: Tuchola

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,21 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 518 m

Suma zjazdów: 577 m Rowerzystom trasę poleca Petros_witeckos Krótki wypad rowerowy do Tucholi i okolic. Fajna trasa dla rodzinki na cały dzień. Malownicza i spokojna.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Tucholi

🚲 Trasa rowerowa: Bory Tucholskie II Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 24,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 154 m

Suma zjazdów: 153 m Rowerzystom trasę poleca Arturooo

Małe Swornegacie – j. Pleśno – j. Jeleń – j. Dybrzk – Drzewicz – Swornegacie – Kokoszka – Małe Swornegacie (24,5 km – około 75% leśne piaszczyste drogi i ścieżki, 25% asfalt)

Początek jak w trasie pierwszej – szlakiem niebieskim do jeziora Płęsno, dalej czerwonym wzdłuż jego brzegów do leśnej drogi z węzłem szlaków.

Stąd leśną ścieżką dalej za znakami czerwonymi wzdłuż brzegu jeziora Jeleń. Woda w tym jeziorze ma niesamowicie jasny odcień. Gdy zatrzymuję się przy brzegu – na wyciągnięcie ręki mam kotłujące się ryby. Zanim ruszę dalej stoję jak zahipnotyzowany ładnych kilka minut.

Gdy dojeżdżam do końca jeziora Jeleń, czerwony szlak skręca w prawo. Teraz mogą pojawić

się trudności orientacyjne. Nie skręcam z szlakiem, jadę dalej prosto, na przełaj przez las do widocznej za drzewami przecinki. Tu spotykam leśną drogę i skręcam nią w lewo, jadąc skrajem przecinki. Około 1,5 km dalej dojeżdżam do jeziora Dybrzk.

Jestem na jego południowej stronie, na wysokim brzegu. Zejście do jeziora jest strome, decyduję się więc skręcić w lewo w widoczną leśną drogę i jadę wzdłuż jego brzegu, mając je po prawej stronie. Po kilku kilometrach pojawiają się na moment znaki niebieskiego szlaku, który dotąd biegł brzegiem jeziora. Gdy szlak skręca w lewo, jadę dalej tą samą drogą prosto. Pojawia się dużo piasku. Za moment wyjeżdżam na drogę asfaltową i most na przesmyku między j. Dybrzk i j. Łąckim. Przy moście camping, ja jednak obserwuję przepływających pod mostem kajakarzy.

Dalej asfaltem na zachód do Swornychgaci. W miejscowości kilka sklepów, gdzie można uzupełnić płyny i energię. Gdy mijam Swornegacie, na rozwidleniu odbijam w lewo, w podrzędną drogę, kierując się w stronę przysiółka Kokoszka. Początkowo droga z betonowej kostki. Gdy domy się kończą – dużo piasku. Jadę skrajem lasu, po lewej mam widok na jezioro Karsińskie. Po przekroczeniu drewnianego mostku na rzeczce Chocina, jadę za znakami szlaku żółtego. Z czasem z drogi robi się wąski single-track, którym wysoko nad brzegiem jeziora docieram do drogi asfaltowej. Tu w lewo i za moment Małe Swornegacie i czekające późne śniadanie…

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Tucholski Park Krajobrazowy w jesiennych barwach Początek trasy: Tuchola

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,76 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 430 m

Suma zjazdów: 457 m Rowerzystom trasę poleca GR3miasto Tucholski Park Krajobrazowy leży na pograniczu województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, obejmując swym zasięgiem południowo-wschodnią część Borów Tucholskich. To wspaniały obszar dla różnych form turystyki i aktywnego wypoczynku. Można tu się wybrać na rower, wędrówkę pieszą, a także spływ kajakowy. Każdy turysta znajdzie tu coś dla siebie. Tutejsze lasy są jedną z najważniejszych enklaw dzikiej przyrody w północnej Polsce. Ponad 85 procent powierzchni parku stanowią lasy, po których porozrzucane są niewielkie ludzkie osady i przepiękne rynnowe jeziora, nad którymi górują liczne wzniesienia. Z ich szczytów rozpościerają się wspaniałe widoki: to na lasy jak i łąki, na których pasą się konie i inne zwierzęta. Gdyby było ciut cieplej, z pewnością i my pozwolilibyśmy sobie na popas. Nic jednak straconego, jesień mieni się w przecudnych kolorach, które są rajem dla naszych oczu. Pełni podziwu przemierzamy więc kolejne kilometry powtarzając jeden do drugiego, że to nie pierwszy i nie ostatni raz kiedy tu zawitaliśmy. Trasa, którą pokonaliśmy tym razem była dość spokojna. W większości opierała się o drogi gruntowe i leśne dukty, które pozwoliły nam zagłębić się w przepięknych Borach Tucholskich. Na dłuższych przelotach, korzystaliśmy także z mało uczęszczanych dróg asfaltowych. Skupialiśmy się głównie na znakowanych szlakach turystycznych - zarówno pieszych, jak i rowerowych, którymi dotarliśmy w najbardziej odległe, a zarazem atrakcyjne miejsca parku. Na trasie naszej wycieczki dominowały atrakcje przyrodnicze, głównie pomniki przyrody w postaci przepięknych dębów i buków. Trasa wiodła także w obrębie rezerwatów przyrody - Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego oraz przez Dolinę Rzeki Brdy, w okolicach osady Świt. Te urocze miejsce znamy też z perspektywy kajaka.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Tucholi

🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu Szlaku Kasztelańskiego Początek trasy: Tuchola

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,54 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podjazdów: 153 m

Suma zjazdów: 146 m Trasę dla rowerzystów poleca Grochowo.pl

Krótka i przyjemna trasa biegnąca Borami Tucholskimi, zamykająca w sobie niesamowite atrakcje turystyczne, tj. Raciąski Młyn, grodzisko średniowieczne w Mrowińcu oraz dworek we wsi Wysoka.

Trasa świetna na wycieczkę rodzinną, połączenie przyjemności, kultury oraz historii. Bardzo polecam!

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Tucholi

🚲 Trasa rowerowa: Toruń-Unisław-Chełmno-Czrże-Złotoria-Świętosław-Toruń Początek trasy: Toruń

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 182,18 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 607 m

Suma zjazdów: 534 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Tomwn Trasa zdecydowanie na szosowy rower i osób zaprawionych w bojach rowerowych (ze względu na duży dystans). Pierwsze 28 km jedziemy ścieżką rowerową do Unisławia, przed Chełmnem na rondzie kierunek na Kokocko-Czrże (malownicze widoki pradoliny Wisły) Dąbrowa Chełmińska, wjazd do Torunia ścieżką rowerową od strony Wrzosów.Dalej kierunek Złotoria,Lubicz,Dobrzejewice,Łążyn,Zębowo, Świętosław, Nowa Wieś, Ciechocin,Małaszyce, Dobrzejewice i Toruń. ;-)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Toruniu

🚲 Trasa rowerowa: Przygodowa Majówka w Borach Tucholskich - Dzień 4 Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 62,24 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 485 m

Suma zjazdów: 490 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lubimyrowery.pl

Celem kolejnego dnia Majówki były akwedukty w Fojutowie.

Do realizacji trasy wybraliśmy leśne drogi wiodące przez atrakcyjne i rzadko odwiedzane przez turystów obszary Borów Tucholskich.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Borach Tucholskich Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,92 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 240 m

Suma zjazdów: 238 m Mojebory poleca tę trasę rowerzystom

Wycieczka zaczyna się od parkingu leśnego w Klosnowie (niedaleko wyłuszczarni nasion i tartaku). Jest niedziela, więc stoi już kilka samochodów, pewnie grzybiarzy (padało ostatnio i noce były ciepłe).

Planowana trasa nie jest długa, w sam raz na niedzielę.

Kilkaset metrów od parkingu po prawej za drzewami mijamy Łąki Józefowskie i dojeżdżamy do bramy drewnianej, która otwiera wjazd do Parku Narodowego Bory Tucholskie.

Geneza powstania Parku sięga lat pięćdziesiątych, wtedy to podjęto decyzję o utworzeniu rezerwatu przyrody. Między Drzewiczem, a Klosnowem w okresie międzywojennym i tuż po II wojnie światowej znajdowała się jedna z większych ostoi głuszcowych na Pomorzu. Jednak gatunek ten wyginął. Droga jest łatwa i przyjemna, bo nie piaszczysta, jeśli głęboko szukać niedogodności to... czarny żwirek przykleja się do nóg ;).

Teren jest płaski, a ruch na drodze bardzo mały - nawet w sezonie spotyka się tu mało rowerzystów. Kilka kilometrów od parkingu w Klosnowie odbijamy lekko od głównej drogi. Widać, że natura jest tutaj najważniejsza bo powalone od roku drzewo leży nadal w tym samym miejscu niewzruszone. Przenosimy rowery i zbliżamy się do wody.

Na brzegu widzimy lekko zanurzony w wodzie charakterystyczny pomost widokowy nad jeziorem Wielke Gacno.

Miejsce to jest ściśle chronione i nie ma tu plaży. Jedynie z pomostu możemy podziwiać naturalne widoki. Otoczenie i roślinność są jednak tak zachwycające, że wystarczy siedzieć na pomoście wdychać powietrze i po prostu patrzeć.

Po chwili wypoczynku wracamy na główną drogę i ruszamy dalej w stronę Drzewicza.

Po niecałych 2 km zatrzymujemy się ponownie nad strumieniem, który łączy jezioro Płęsno z jeziorem Główka.

Za strumieniem znowu zbaczamy z drogi kierując się na prawo w leśną drogę. Około 1 kilometr dalej dojeżdżamy do magicznego miejsca z piaszczystymi wąwozami, przez które przepływa strumyczek, łączący jeziora: Bełczak z Jeziorem Jeleń.

Trochę pstryków aparatem i znowu wracamy na szlak w pięknym miejscu pętli Lipnickiego (stare torfowisko). Przez całą pętlę przebiega drewniana kładka do podziwiania uroków. Chwila westchnienia i jedziemy dalej. Do Drzewicza docieramy po ok. 5 kilometrach, gdzie Rezerwat "Strugę Siedmiu Jezior" zamyka drewniana bramka - podobna do tej przy wjeździe.

W Drzewiczu nad jeziorem Łąckie robimy sobie oczekiwaną przerwą na kanapki i kawę, następnie ruszamy w stronę Swornegaci.

W Swornegaciach skręcamy na Psią Górę, odjeżdżając do Owinka, który sĻsiaduje zarówno z Parkiem Narodowym jak i obszarem Natura 2000.

Po drodze mijamy grupę zmotoryzowanych turystów, którzy robili obóz naprzeciwko jeziora Karsińskiego.

Jadąc dalej drogą wzdłuż jeziora dojeżdżamy do kolejnej bramy otwierającej Park Narodowy. Tam zbaczamy z trasy aby dotrzeć do łąki na wzgórzu.

Raczymy się widokiem z góry na Owink, Psią Górę i Jezioro Karsińskie. Cudownie !

Wracamy na trasę zazwyczaj bardzo piaszczystą ale ostatnio padało i nie trzeba prowadzić roweru :)

Po około 2-3 km leśnej drogi docieramy do strumienia łączącego jez.Płęsno z jez. Skrzynka, przy którym rośnie zabytkowy 600-letni dąb "Bartuś". Z Bartusia ruszamy wzdłuż jez. Płęsno żeby po około 2 km znaleźć się na drodze, Klosnowo-Drzewicz na wysokości pętli Lipnickiego. Skręcamy w prawo i kierujemy się do miejsca, z którego wyruszyliśmy. To już tylko 4 km szutrowej prostej nawierzchni.

Do końca dnia czasu zostało sporo. Zdążymy jeszcze na niedzielną kawę i wuzetkę :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Hulanie w Krainie Kaszubskiej Marszruty Początek trasy: Kamień Krajeński

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 63,35 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 1 287 m

Suma zjazdów: 1 272 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Piotr_HulajTeam

To już moja enta wizyta w Zaborskim Parku Krajobrazowym na szlakach Kaszubskiej Marszruty, które... Nie przez przypadek nazwałem Krainą :) Dla mnie Kaszubska Marszruta to coś więcej niż cztery główne szlaki. One są dla mnie niejako klamrą, spinającą szereg niezwykle urokliwych miejsc do których prowadzą liczne w tych rejonach szlaki boczne... rowerowe lub piesze oraz spora ilość ścieżek dydaktycznych czy przyrodniczych. Dzięki temu, możemy tam jeździć w nieskończoność i za każdym razem odwiedzać nowe, niesamowite zakątki, których w Parku Narodowym "Bory Tucholskie" oraz w Zaborskim Parku Krajobrazowym jest naprawdę niezliczona ilość.

Tym razem w planach było objechanie jezior: Charzykowskiego i Karsińskiego, odwiedzając po drodze dwie, dość popularne miejscowości wypoczynkowe czyli Charzykowy i Swornegacie. Trasę wytyczyliśmy sobie tak, żeby jezioro Charzykowskie objechać szlakami Kaszubskiej Marszruty (choć nie tylko ;) ), a jezioro Karsińskie bocznymi szlakami rowerowymi oraz pieszymi.

Naszą bazą wypadową były Chojnice. Tam w okolicach Rynku zostawiliśmy samochód i wskoczyliśmy na nasze jednoślady. Wygodną ścieżką rowerową dojechaliśmy do miejscowości Charzykowy, gdzie zaczęła się nasza zabawa na szlakach Marszruty. Rozpoczęliśmy nasz objazd od wschodniej strony jeziora Charzykowskiego, gdzie wytyczony jest żółty szlak Kaszubskiej Marszruty, który prowadzi nas naturalnymi ścieżkami, duktami leśnymi oraz asfaltami o znikomym ruchu samochodowym. Objeżdżając południowy kraniec jeziora Charzykowskiego, warto zboczyć na żółty szlak pieszy im. J Bruskiego, który poprowadzi nas do punktu widokowego na wzgórzu "Wolność" (warto się pospieszyć bo rosnące drzewa coraz bardziej ograniczają widoczność z tego urokliwego miejsca). Po powrocie na główny szlak żółty Marszruty, dojechaliśmy nim do mostu na Brdzie, która na tym odcinku jest jeszcze niewielką rzeczką, zasilającą wody jeziora Charzykowskiego. Chcą sobie uatrakcyjnić wycieczkę, która na tym odcinku prowadziła nas po dość wygodnym i rozleniwiającym asfalcie, zjechaliśmy z głównego szlaku na wcześniej już poznany, żółty szlak pieszy, który poprowadził nas naprawdę fajnymi lasami wzdłuż brzegów jezior Charzykowskiego, Długiego i Karsińskiego do miejscowości Swornegacie. Ten odcinek trasy (jak to często bywa na szlakach pieszych ;) ) nie był najłatwiejszy bo obfitował w dość strome (ale za to krótkie) podjazdy, miejscami "piaskownice" oraz wąskie ścieżki poprzecinane gęstą siecią wystających korzeni... Ale jak ktoś lubi takie klimaty to naprawdę polecam :) W Swornychgaciach warto zrobić pauzę na posiłek, są tu co najmniej dwie knajpy w których można naprawdę smacznie i niezbyt drogo zjeść. Po obiedzie i krótkiej pauzie, zaczęliśmy powrót... Oczywiście zachodnią stroną jeziora Karsińskiego, żeby zgodnie z naszym zwyczajem, zapętlić naszą wycieczkę. Do tego wykorzystaliśmy ścieżki po których wytyczony jest niebieski "Szlak Brdy", a że jest to szlak pieszy to znów były piaskownice, korzenie i takie tam atrakcje ;) "Szlak Brdy" wprowadził nas na Teren Parku Narodowego "Bory Tucholskie" i dalej koło pomnika przyrody w postaci dębu "Bartuś" dojechaliśmy do mostu zwodzonego przez przesmyk między jeziorami: Długim i Charzykowskim. Od tego miejsca, już wygodnym, czerwonym szlakiem Kaszubskiej Marszruty dojechaliśmy do miejscowości Charzykowy, dopinając pętlę naszej wycieczki i dalej do Chojnic, gdzie mieliśmy zaparkowany samochód.

Podsumowując... Główne szlaki Kaszubskiej Marszruty są dla Wszystkich w miarę sprawnych cyklistów, czy to na rowerze MTB czy Trekkingu... O hulajnodze nie wspomnę ;) Zapuszczając sie jednak w szlaki boczne to tam na trekkingu już bym się nie zapuszczał ;) Ale generalnie tereny rewelacyjne, dla każdego coś ciekawego się znajdzie :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kowalewo Pomorskie - Golub-Dobrzyń -Iława Początek trasy: Toruń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 140,11 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 889 m

Suma zjazdów: 890 m Max_c74 poleca tę trasę Wycieczka rowerowa szlakiem zamkowym z Kowalewa Pomorskiego do Iławy. Większość trasy z dala od samochodów lub bocznymi drogami o małym natężeniu ruchu. Odcinek Bratian - Radomsko pokonałem szlakiem zwiniętych torów. Polecam tą wycieczkę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Toruniu

🚲 Trasa rowerowa: Z Tucholi do Wodogrzmotów Krasnoludków Początek trasy: Tuchola

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 596 m

Suma zjazdów: 584 m Rowerzystom trasę poleca Corellon Wycieczka z Tucholi przez Gołąbek do Źródeł Rzeki Stążki. Powrót przez Kowalskie Błota.

Trasę rozpoczynamy w Tucholi. Ulicą Cegielnianą docieramy do Traktu Napoleońskiego w miejscowości Płaskosz. Tu zaraz za mostem na Brdzie możemy zrobić krótki postój na parkingu leśnym po prawej stronie. Kierujemy się dalej Traktem do Gołąbka i skręcamy drogą na pole namiotowe (sklepik, postój, boisko do piłki siatkowej), aby zaraz skręcić drogą w prawo. Po drodze mijamy leśniczókę Kiełpiński Most (w wąwozie na lewo od głównej trasy). Dojeżdzamy do malowniczo położonej leśniczówki nad starorzeczem Brdy. Następny przystanek to Wodogrzmoty Krasnoludków w Rezerwacie Źródła Rzeki Stążki - miejsce magiczne. Powrót przez leśną osadę Kowalskie Błota. W Gołąbku obok Nadleśnictwa Tuchola sklep spożywczy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Tucholi

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wyprawę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Kujawsko-Pomorskie: Odkryj uroki regionu na rowerowych trasach!

Województwo kujawsko-pomorskie to prawdziwy raj dla miłośników aktywnego wypoczynku na dwóch kółkach. Rozległe sieci rowerowych tras wiodą przez malownicze tereny, zapewniając niezapomniane wrażenia i możliwość poznania uroków tego regionu. Jednym z najbardziej atrakcyjnych szlaków rowerowych jest trasa łącząca Bydgoszcz z Koronowem. Szlak ten wiedzie przez dawny most kolejki wąskotorowej w Okolu. Kolejną niezwykle atrakcyjną trasą jest ścieżka rowerowa prowadząca z Torunia do Unisławia. Warte uwagi jest zwiedzenie Zamku Bierzgłowskiego, który z pewnością zachwyci miłośników historii i architektury. Dla miłośników natury i malowniczych lasów idealnym wyborem będzie trasa przebiegająca przez Bory Tucholskie. Ma około 30 km i prowadzi przez lasy Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Na trasie znajdziemy również trzy malownicze akwedukty, które są prawdziwym unikatem. Zatem jeśli szukasz wyjątkowych przygód i chcesz odkryć uroki województwa kujawsko-pomorskiego, sięgnij po rower i wybierz się na jedną z tych atrakcyjnych tras.

Wideo Wystawa Paraolimpijska w Lidzbarku!