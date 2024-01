Ścigany listem gończym mężczyzna zatrzymany w Inowrocławiu. 32-latek nie spodziewał się kryminalnych

Kolejne ujęcie przestępcy w Inowrocławiu

To nie jedyne zatrzymanie ściganego przestępcy w Inowrocławiu w ostatnich miesiącach. Pod koniec listopada 2023 ujęto 41-letniego mieszkańca Inowrocławia, który był poszukiwany przez policję w całym kraju. To za liczne kradzieże, za które już miał wyroki skazujące. Mężczyzna ukrywał się. Poszukiwał go między innymi sąd w Wąbrzeźnie i Warszawie.

Policjanci, przy okazji kontroli auta zauważyli w jednym z pojazdów pasażera, który przypominał rysopisem ściganego. 41-latek został zatrzymany, gdy wszedł do jednego z inowrocławskich hoteli.