Seniorka z Bydgoszczy z najwyższą kobiecą emeryturą w kraju. Wiemy, ile dostają inni regionalni rekordziści

Tegoroczna, marcowa, waloryzacja była dosyć wysoka. Mieszkańcy regionu, którzy już wypracowali sobie wysokie emerytury, mają powody do radości. Po waloryzacji ich świadczenia wzrosły nawet o kilka tys. zł! Najwyższą emeryturę w regionie, a zarazem najwyższą kobiecą w Polsce, otrzymuje obecnie 90-letnia bydgoszczanka. Na swoje świadczenie pracowała 61 lat, kończąc karierę zawodową w wieku 81 lat. Po waloryzacji jej świadczenie wynosi 37 396,76 zł brutto bez dodatków. Przed waloryzacją była to kwota 33 354,23 zł brutto.

Tyle dostają pozostali regionalni rekordziści

Drugą najwyższą emeryturę w województwie kujawsko-pomorskim wypłaca oddział ZUS w Bydgoszczy. Pobiera ją 77-letni mężczyzna i jest to kwota 25 534,61 zł brutto bez dodatków. W swoim życiu przepracował 58 lat (52 składkowe i 6 nieskładkowych), a na emeryturę przeszedł w wieku 76 lat, czyli o jedenaście lat później niż powszechny wiek emerytalny. Przed waloryzacją jego świadczenie wynosiło 22 774,36 zł brutto. Trzecie co do wysokości świadczenie w regionie - 24 221,99 zł brutto bez dodatków wypłaca również bydgoski Oddział ZUS. Otrzymuje je 75-letni mężczyzna. Na emeryturę przeszedł rok temu. Jego staż pracy to 50 lat składkowych i 6 nieskładkowych.