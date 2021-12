Sępólno. Wdrapał się na 10-metrową świąteczną choinkę i ją zniszczył

Do aktu wandalizmu doszło w niedzielę, 19 grudnia, około godziny trzeciej nad ranem, na placu Wolności w Sępólnie Krajeńskim, gdzie stoją miejskie iluminacje. Całe zdarzenie zarejestrowała miejska kamera. Na filmie widać, jak grupa ludzi stoi pod 10-metrową choinką, a jedna z osób wdrapuje się na nią. Po chuliganie zostały w choince dziury w konstrukcji

O całej sprawie burmistrz Sępólna poinformował komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim. Jak poinformowała nas rzeczniczka policji, formalnie żadne zgłoszenie jeszcze nie wpłynęło.

- Rozmawiałem na ten temat z komendantem policji. Prosił, by problem sformalizować na piśmie. My oczywiście to zgłosimy jeszcze dziś, razem z załączonymi filmami z różnych ujęć. Widać na nich nawet więcej osób, które wchodzą na choinkę - mówi burmistrz Waldemar Stupałkowski.

Chuligani zniszczyli konstrukcję, jednak na szczęście nie uszkodzili iluminacji. Choinka nadal świeci.

Przypomnijmy, że miasto wespół z gminnymi spółkami w tym roku wypożyczyło trzy ozdoby świąteczne za niecałe 50 tysięcy złotych. Dwie bombki dokupiło Starostwo Powiatowe w Sępólnie za 12 tysięcy złotych.