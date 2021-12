Setki milionów ptaków znikło z Polski. Wymierają nawet gawrony! O co chodzi?

Skowronek na wagę złota

- To są przerażające dane - ubolewa Monika Klimowicz-Kominowska. - W kolejce do zniknięcia są rycyk, batalion czy błotniak zbożowy. - Zanikają tez ptaki w miastach i to ptaki, które postrzegaliśmy jako wszędobylskie. Nie chodzi o wróble, których populacja na szczęście w ostatnich 5 latach wzrasta. Bardzo mocno zmniejszyła się liczebność gawronów, które są najczęściej nielubiane ze względu na hałaśliwość, ale bardzo pożyteczne w środowisku miejskim. Są też ciekawym obiektem do obserwacji, jako ptaki bardzo inteligentne.