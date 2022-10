Sezon marchewkowy w pełni. Tak krok po kroku zrobisz pyszne i tanie ciasto marchewkowe

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej podaje, że marchew jest skarbnicą witamin i składników mineralnych. „Jest ona bardzo cennym źródłem witaminy A oraz beta karotenu. Zawiera również znaczne ilości witaminy C oraz witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B5, B6 oraz kwas foliowy). Marchewka jest również bogata w składniki mineralne takie jak magnez, potas, fosfor, miedź czy mangan. Jej wartość energetyczna to zaledwie 33 kcal w 100 g. Składa się ona głównie z wody (90 proc.), węglowodanów (ok. 9 proc.) niewielkiej ilości białka i tłuszczu. Marchewka jest dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który odgrywa znaczącą rolę w dietach odchudzających, gdyż potęguje uczucie sytości oraz spowalnia przenikanie glukozy do krwiobiegu.”