Shazza - tak dziś wygląda królowa disco-polo lat 90. Zobaczcie zdjęcia! [27.01.2024]

Shazza - historia i wczesne lata

Disco-polo euforia i sukces Shazzy

W latach 80. XX wieku Shazza dołączyła do zespołu Toy Boys, gdzie jej talenty zwróciły uwagę lidera, Tomasza Samborskiego. Zachęcił ją do podjęcia solowej kariery, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Shazza zaczęła podbijać amerykański rynek, zdobywając serca tamtejszej Polonii, by później zawitać do Polski.

W 1995 roku zdobyła certyfikat złotej płyty dzięki przebojowi "Baiao Bongo", który do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w jej karierze. Tytuł królowej disco-polo przylgnął do niej, a kolejne płyty, takie jak "Egipskie noce" czy "Noc róży" zdobyły uznanie słuchaczy.