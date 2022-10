Sieci sklepów w regionie nie będą oszczędzać na komforcie zakupów. "Wygaszamy zbędne oświetlenie”

Drożejąca energia powoduje, że sklepy muszą szukać oszczędności. Zapytaliśmy, co w związku z tym czeka klientów. Oto, co nam odpowiedzieli przedstawiciele sieci.

Trzeba oszczędzać, klienci muszą zrozumieć

Co na to Biedronka?

Biuro prasowe tej sieci odpowiada "Pomorskiej" : "Od lat w naszej polityce środowiskowej przyjmujemy odpowiedzialną postawę, która stanowi najlepszą odpowiedź na obecne problemy na rynku. Już w 2019 r. rozpoczęliśmy instalacje pierwszych paneli fotowoltaicznych przy naszych sklepach. Obecnie mamy już około 120 takich instalacji. Mamy ambitne plany rozwoju fotowoltaiki i implementacji zielonej energii do naszego miksu energetycznego. W czerwcu br. zawarliśmy umowę, w wyniku której do końca 2025 r. 2 tysiące sklepów sieci Biedronka zostanie wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne, a do końca br. zostanie zamontowane przynajmniej 500 nowych kompletnych instalacji. Średnio na każdym dachu umieszczonych zostanie 110 paneli. Dzięki instalacjom fotowoltaicznym zużycie prądu spadnie o około 15% rocznie dla każdego sklepu wyposażonego w to źródło energii. Należy również pamiętać, że każdy remontowany i nowo otwierany sklep sieci Biedronka dostosowany jest do standardu 3.0, który skupia się nie tylko na wygodzie klientów, ale także na zminimalizowaniu wpływu na środowisko. Dzieje się to m.in. przez zmniejszanie poboru energii elektrycznej dzięki zastosowaniu szeregu urządzeń energooszczędnych".