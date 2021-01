Siłownie, kluby fitness oraz baseny znów otwarte? Bunt branży fitness od 1 lutego! Akcje koordynuje Polska Federacja Fitness 27.01.2021

Siłownie, kluby fitness i baseny w całym kraju mają zostać otwarte pierwszego lutego - bez względu na obostrzenia i sprzeciw rządu. Akcje korodynuje Polska Federacja Fitness, która szacuje, że tego dnia może otworzyć dni nawet połowa lokali rekreacyjnych w Polsce. Rząd zapowiada kontrole firm i klientów oraz kolejne sankcje dla niepokornych. Tym samym VetoBranżyFitness dołączy do ogólnopolskiej akcji otwieraMY. To odpowiedź małego i średniego biznesu na przedłużające się obostrzenia anty-koronawirusowe. Branża fitness należy do najmocniej dotkniętych przez pandemię. Kluby i siłownie zamknięte są od połowy października, a straty liczone są w milionach złotych. - Nie uzyskaliśmy konkretnego przedziału czasowego dotyczącego potencjalnej daty otarcia naszej branży. To oficjalnie. A dostawaliśmy liczne sygnały, że może to być nawet maj 2021 roku. Nikt nie będzie czekał do tego momentu - powiedział dla Interii Tomasz Napiórkowski, prezes Polskiej Federacji Fitness Na następnych zdjęciach kolejne informacje. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

