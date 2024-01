Siostra Anny Przybylskiej - tak wygląda Pani Agnieszka. Zobaczcie, jak żyje na co dzień [1.02.2024 r.] JG

Agnieszka Kubera na Instagramie chętnie pokazuje rodzinne zdjęcia ze swoimi siostrzeńcami - Szymonem i Janem - oraz siostrzenicą - Oliwią. Tak wygląda i żyje na co dzień starsza siostra Anny Przybylskiej. AKPA Zobacz galerię (14 zdjęć)

Agnieszka Kubera to starsza siostra wspaniałej aktorki Anny Przybylskiej. Wybrała jednak zupełnie inną drogę zawodową i na co dzień trzyma się z dala od blasku fleszy. W mediach społecznościowych pielęgnuje pamięć o uwielbianej przez widzów siostrze. Wystąpiła również w filmie "Ania", który wspomina zmarłą aktorkę. Oto jak wygląda i żyje na co dzień.