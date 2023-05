Skąd ten dziwny zapach moczu po szparagach? Oto skutki jedzenia szparagów. To dzieje się z organizmem, gdy jesz szparagi [14.05.2023] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Co dzieje się z organizmem, gdy jemy szparagi? Dlaczego mocz po szparagach ma dziwny zapach?Zobacz teraz na kolejnych slajdach naszej galerii, kto powinien jeść szparagi, a kto raczej ich unikać >>>>>

Dlaczego mocz po szparagach ma dziwny zapach? "Szparagowy mocz" to efekt tego, w jaki sposób ludzki organizm przetwarza szparagi. Zdolność do wyczuwania ostrego zapachu moczu po zjedzeniu szparagów jest uwarunkowana genetycznie. Szparagi są coraz bardziej popularne w Polsce a ich właściwości dla zdrowia są wręcz zaskakujące! To bardzo delikatne warzywo dostępne jest w sezonie tylko przez dwa miesiące w roku. Szparagi warto włączyć je do diety. Dlaczego? Sprawdź, co dzieje się z organizmem, gdy jesz szparagi.