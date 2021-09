Skargi na dyrektora szpitala w Brodnicy. Tłumaczył się z uwag pod jego adresem. "Jestem zdenerwowany, bo zarzucono mi, że podaję nieprawdę"

Jadwiga Zakrzewska, pielęgniarka i koordynator domowej opieki paliatywnej na terenie całego powiatu brodnickiego oraz radna rady miejskiej w Brodnicy zwróciła uwagę na problemy w szpitalu w Brodnicy

Jadwiga Zakrzewska, pielęgniarka i koordynator domowej opieki paliatywnej na terenie całego powiatu brodnickiego oraz radna rady miejskiej w Brodnicy podczas sesji rady powiatu brodnickiego zwróciła uwagę na problem braku kadry medycznej w brodnickim szpitalu. Jak poinformowała, wskutek tego w szpitalu doszło do takiej sytuacji, że lekarz nie mógł przyjechać do pacjenta z cukrzycą z podejrzeniem zakrzepicy podudzia. Jak powiedział wtedy lekarz Jadwidze Zakrzewskiej, gdy zorganizuje transport, to dojedzie do brodnickiego szpitala. Pielęgniarka przekazała, że lekarze często przekazują także m.in, że będą w szpitalu za kilka godzin lub nawet nie przyjadą, bo karetka jest w innym mieście. Innym razem w sprawie tej samej pacjentki lekarz powiedział, że nie przyjedzie do niej, ponieważ ma dyżur jednocześnie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, jak i w Nocnej i Świątecznej Opiece Medycznej, a kolejno przekazał, że tą sprawą powinien zająć się lekarz rodzinny. Jadwiga Zakrzewska przypomniała także sytuację sprzed pół roku, gdy pacjent z całkowitym brakiem odporności dostał odmowę przyjęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i powiedziano mu "proszę szukać sobie szpitala, który pana przyjmie".