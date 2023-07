Sklepy i zakupy w PRL-u, czyli kartki żywnościowe, długie kolejki i puste półki. Pamiętasz te czasy? Zobacz zdjęcia [11.07.2023]

Sklepy i zakupy w PRL-u były zdominowane przez system kartek żywnościowych i deficyt towarów. Chociaż system ten miał na celu równy podział żywności, prowadził do braku różnorodności produktów i długich kolejek przed sklepami. Transformacja ustrojowa lat 80. przyniosła koniec tego systemu i otworzyła drogę do większej swobody zakupów w Polsce. Przypominamy na zdjęciach zakupowe realia w czasach PRL-u.

Polska Rzeczpospolita Ludowa to czas, gdy gospodarka kraju była kontrolowana przez komunistyczny rząd, co wpłynęło na wiele aspektów życia codziennego, w tym na sklepy i zakupy. Większość sklepów była państwowa lub należała do spółdzielni spożywczych. Sklepy te były znane jako wielobranżowe lub monopolowe. Były to miejsca, w których można było kupić podstawowe produkty spożywcze, od chleba i mleka po mięso i warzywa. Jednak dostępność tych produktów była często ograniczona, a kolejki przed sklepami były powszechne.

Jak działały i jakie produkty były na kartki w PRL

Aby zaradzić problemowi niedoboru żywności, w latach 50. wprowadzono system kartek żywnościowych. Każda rodzina otrzymywała karty, które upoważniały do zakupu określonej ilości żywności na miesiąc. System ten miał na celu zapewnienie równego podziału towarów i ograniczenie spekulacji oraz czarnego rynku. Uprawnienia do otrzymania konkretnych przydziałów były uzależnione od miejsca pracy, wieku, stanu zdrowia, miejsca zamieszkania. Kartki żywnościowe były dzielone na różne kategorie produktów spożywczych, takie jak mąka, cukier, mięso, tłuszcze czy nabiał. Prawdziwy wysyp kartek żywnościowych nastąpił na początku lat 80. Trzeba było je mieć, by kupić w sklepie:

mięso,

kawę,

herbatę,

ocet,

masło,

olej,

kaszę,

mąkę,

płatki zbożowe,

ryż,

cukier,

słodycze,

alkohol,

papierosy,

środki czystości,

ubrania zimowe,

obuwie,

dywany,

przybory szkolne.

Długie kolejki, brak towaru w sklepach

System kartek żywnościowych miał jednak swoje wady. Przede wszystkim prowadził do ograniczonej różnorodności produktów dostępnych w sklepach. Z powodu deficytu towaru, niektóre produkty były trudne do zdobycia. Kolejki przed sklepami były długie, a ludzie musieli czekać wiele godzin, aby dostać się do środka i kupić podstawowe artykuły. Gdy „rzucano towar” ustawiały się po zakupy nawet kilometrowe kolejki, a ulice były zatłoczone. Po kilkugodzinnym wyczekiwaniu kupowało się to, co było. Tak wyglądała zakupowa rzeczywistość w czasach PRL.

Ponadto, system kartek żywnościowych sprzyjał występowaniu szarego rynku, gdzie nielegalne działalności polegały na handlu kartkami lub wymienianiu ich na inne towary poza sklepami. Ludzie starali się znaleźć sposoby obejścia systemu, aby zdobyć potrzebne produkty spożywcze.

Zniesienie reglamentacji

Ograniczenia dostępności towarów w sklepach były charakterystyczne dla życia codziennego w PRL-u. Często brakowało podstawowych produktów, takich jak masło czy kawa, a kupowanie ich wymagało stania w długich kolejkach i liczenia na dostawę towaru. Sytuacja ta wpływała na jakość życia i prowadziła do frustracji społeczeństwa. System kartek żywnościowych został stopniowo zniesiony pod koniec lat 80. wraz z procesem transformacji ustrojowej i wprowadzeniem gospodarki rynkowej w Polsce. Otworzyło to drzwi do większej różnorodności towarów i swobody wyboru w sklepach.

