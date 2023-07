Skok do wody „na główkę” może być ostatnim w życiu. WOPR w regionie ostrzega!

Nie daj się złamać!

W upalny dzień czterej młodzi mężczyźni popijają piwko na niewielkim pomoście nad jeziorem. Na brzegu stoi tablica zakazująca skoków do wody. Nagle jeden z nich odstawia butelkę i skacze na głowę do wody. Po chwili jego bezwładne ciało pojawia się na powierzchni twarzą pod wodą. Koledzy reagują natychmiast – wyławiają nieprzytomnego. Żyje, wzywają ratowników WOPR-u. Nierozważna decyzja młodzieńca kończy się na wózku inwalidzkim. O tym właśnie mówi spot (nie mylić z akcją o tej samej nazwie dedykowanej seniorom cierpiącym na osteoporozę!).

Kilkaset przypadków w roku

Dlatego najważniejsze jest uświadomienie młodym ludziom z jakim zagrożeniem mają do czynienia, gdy decydują się na nierozważny krok, a właściwie skok.

- Jeśli mamy ochotę na skok na głowę, bo jednak jest to frajda w upalny dzień, to róbmy to do znanej, rozpoznanej wody. Przy czym do rozpoznanej „na bieżąco”, a nie na przykład wczoraj – podkreślają ratownicy.

Od wczoraj coś mogło się zmienić, w nocy z prądem podwodnym mogła przemieścić się zatopiona kłoda drewna, albo podpici chuligani „dla zabawy” wrzucili kosz na śmieci albo parkową ławkę. A tych raczej nie zauważy się z pomostu czy z wysokiego brzegu.