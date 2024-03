Skreśl te liczby, aby wygrać miliony w Lotto. Oto najczęściej padające liczby [10.03.2024] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Aby wygrać trzeba grać - głosi hasło reklamowe Totalizatora Sportowego. Niestety nie jest to takie łatwe. Trzeba mieć przy tym dużo szczęścia, a niektórzy twierdzą, że też system. Jednym ze sposobów na dużą wygraną, jest skreślanie liczb, które padają najczęściej. Sprawdziliśmy dla Was jakie liczby najczęściej padają w popularnych grach liczbowych, takich jak Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot czy Ekstra Pensja. Oto one.