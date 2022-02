Skuteczne sposoby na rzucenie palenia [lista]

Skuteczne sposoby na rzucenie papierosów

Palenie tytoniu zabija co roku ponad 8 milionów ludzi na całym świecie. Natomiast w Polsce na skutek palenia co roku umiera ok. 67 tys. osób, z czego większość to osoby w wieku produkcyjnym. Dlaczego tak trudno rzucić nałóg? Po pierwsze palenie papierosów jest uzależnienie psychicznym i nawykowym. W końcu palacz sięga po papierosy regularnie - do kawy, podczas przerwy w pracy, na spacerze. Po drugie papierosy mają w składzie nikotynę, która jest substancją silnie uzależniającą.