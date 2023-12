Zgodnie z zapowiedzą prokurator Adrianny Bojarskiej-Majchrzak, zastępcy szefa Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ, przeprowadzona została już sekcja zwłok 74-letniego mężczyzny, który zmarł 12 grudnia.

- Na podstawie wyników badania sekcyjnego będzie można stwierdzić, czy zaistniał związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem, do którego doszło we wrześniu, a śmiercią mężczyzny - zapowiadała prokurator. Wbrew oczekiwaniom, wstępne wnioski po badaniu ciała, nie dały odpowiedzi na pytanie, co dokładnie było przyczyną zgonu. Podjęto decyzję o wykonaniu dodatkowych ekspertyz.

Zmarły to liczący 74 lata Zdzisław Fejzer, wieloletni ministrant bazyliki pw. św. Wincentego á Paulo. Padł ofiarą napadu, który miał miejsce 18 września. We wczesnych godzinach porannych przechodzień oraz zmierzający na służbę policjant bydgoskiej drogówki interweniowali w okolicy kładki przy ulicy Wiślanej w Fordonie. Doszło tam do brutalnego ataku na 74-letniego mężczyznę. O godz. 4.45 jadący na służbę policjant zauważył mężczyznę, który uderzał leżącą ofiarę drewnianą laską. Funkcjonariusz Mateusz Mrówczyński zareagował natychmiast. Wcześniej do pomocy poszkodowanemu ruszył mężczyzna, który chwilę wcześniej wysiadł z autobusu i usłyszał wołanie o pomoc.