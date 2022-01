Ślub 2022. W takich sytuacjach nie dostaniemy ślubu cywilnego i kościelnego [lista - 21.01.2022]

Ślub to ważne wydarzenia w życiu pary. To nie tylko połączenie swojego dalszego życia w kwestiach finansowych, emocjonalnych i wielu innych. Ślub zawierany jest w urzędzie stanu cywilnego w gminie jednego z przyszłych małżonków. Osoby wierzące zawierają małżeństwo w kościele, jest to jednak ślub konkordatowy, więc nabiera on tej samej mocy prawnej co ślub w urzędzie. A jakie są przeciwwskazania do zawarcia małżeństwa w urzędzie i kościele? Zobaczcie na kolejnych slajdach naszej galerii >>>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne