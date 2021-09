Ślub córki Adama Małysza. Takie były kreacje panny młodej i jej mamy Izy Małysz [zdjęcia - 5.09.21]

Karolina Małysz w sobotę 4 września wyszła za mąż za Kamila Czyża. Wesele odbyło się w Szczyrku. Młoda para do pierwszego tańca wybrała rytmy "Something Just Like This" Coldplay i The Chainsmokers.Panna młoda miała do dyspozycji na dwie śnieżnobiałe suknie, które jednak różniły się istotnymi detalami. Mama Iza Małysz wybrała elegancką ciemnofioletową suknię. Kreacje dwóch najważniejszych pań na ślubnej ceremonii Karoliny Małysz zobaczycie na kolejnych zdjęciach.Ślub Karoliny Małysz i Kamila Czyża. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

