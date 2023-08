Smak Roku i Miód Roku Festiwalu Smaku w Grucznie wybrane!

Jak co roku, do rywalizacji o miano smaku roku stanęło około 80 wyśmienitych produktów. Rywalizowały w swoich kategoriach, np. wędliny, pieczywo, sery, przetwory owocowo-warzywne czy oleje.

- Konkurencja wśród olejów z roku na rok rośnie – mówi Jarosław Pająkowski, komisarz Festiwalu Smaku w Grucznie. - Pojawiają się też coraz ciekawsze octy.

Ciekawostką w tym roku był czarny czosnek. Przez trzy miesiące dojrzewał w 70 stopniach Celsjusza i w bardzo wysokiej wilgotności. Producent reklamował go jako dziesięciokrotnie zdrowszy od surowego. Jurorzy nie kryli zachwytu.

- Wiele produktów było wyjątkowych, również w naszej kategorii – mówi Iwona Karolewska, sekretarz powiatu świeckiego i jurorka w kategorii Smak Regionu. - Poziom konkursu był bardzo wysoki, doszło nawet do sporu między jurorami.

Konkurs Miód Roku 2023 też w tym roku bardzo się udał. Szczególne zainteresowanie wzbudził miód lipowy. To odmiana, bo w poprzednich latach na Festiwalu Smaku w Grucznie triumfowały ciemne miody gryczane i spadziowe.

W miodowym jury jest m. in. dr Agnieszka Noryśkiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, która co rok sprawdza pod mikroskopem skład wybranych miodów i tak też będzie w tym roku.