Śmigus-dyngus w Złotopolu jak się patrzy – wodą polewano się wiadrami!

Mieszkańcy Złotopola w gm. Lipno tylko nabierają rozpędu w podtrzymywaniu dawnych zwyczajów. Po malowaniu jajek przyszedł czas na śmigus-dyngus. By tradycji stało się zadość, ruszyli do jastrzębskiego dworku Różyckiego. Tam po powitaniu przez „dziedzica” Jastrzębia urządzili dyngus jak się patrzy. Wodą polewano się wiadrami. Była to kolejna okazja do wspólnego spędzenia czasu na dobrej zabawie.

Teraz w zasadzie nikt nie chodzi już po dyngusie. Dawniej na Ziemi Dobrzyńskiej Lany poniedziałek nazywany był żartobliwie „świętem lejka”, dlatego że woda lała się wprost strumieniami. Chłopcy i dorośli mężczyźni bili młode panny rózgami po nogach oraz polewali wodą, co wróżyło im szybkie zamążpójście. Im bardziej były zmoczone, tym lepiej. Wrzucano je też do stawów czy jezior. Poniedziałek był dniem odwiedzin i zabaw, a także formą zalotów. Po Niedzieli Wielkanocnej, spędzonej w domowym zaciszu z najbliższymi, każdy wychodził z domu i ruszał do sąsiadów. W końcu była okazja, by się cieszyć.