Smog wciąż nas dusi, a w Kujawsko-Pomorskiem nie nadążamy z wymianą „kopciuchów”

Wiatr jest słaby lub umiarkowany. Dopiero w czwartek i piątek ma się nasilić, co wpłynie pozytywnie na czystość powietrza na Kujawach i Pomorzu. Ciśnienie atmosferyczne będzie cały czas raczej niskie, co bywa niekorzystne dla meteoropatów, ale korzystne dla jakości powietrza.

Jest lepiej, ale nadal źle

Co by jednak nie mówić i jakby nie pocieszać się ociepleniem klimatu, zimne, a nawet mroźne dni będą się pojawiać, a wraz z nimi to co nas truje i zabija.

Z analiz prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wynika, że ostatni sezon grzewczy w Polsce był pod względem jakości powietrza najlepszy od pięciu lat. A jednak nasz kraj należy do grupy państw o największym zanieczyszczeniu w Unii Europejskiej, jednak na 211 miejscowości objętych monitoringiem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym tylko 30 spełniało zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).