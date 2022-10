Śniadanie Mistrzyń 2022 w Cukrowni Żnin! Wydarzenie zaplanowano 27 października. Można się zapisać

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak wymagana rejestracja na stronie www.sniadaniemistrzyn.pl.

- Fundacja Otylii Jędrzejczak, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Żniński oraz Cukrownia Żnin organizują warsztaty dedykowane dla uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych pn. Śniadanie Mistrzyń - Sport jest kobietą - informuje Łukasz Kwiatkowski, szef wydziału promocji w Starostwie Powiatowym w Żninie.

Porażka, czyli przystanek w drodze do sukcesu to motyw przewodni trzeciej, tegorocznej odsłony akcji. W ofercie Śniadania Mistrzyń są zajęcia edukacyjno-sportowe, w trakcie których bardzo duży nacisk stawia się na motywację oraz budowanie wzajemnych relacji.

- Jako była sportsmenka doskonale wiem, jak trudno czasem pogodzić się z porażką i przejść do dalszego działania. Ale jednocześnie też wiem, że jest to konieczne i to nie tylko w sporcie, ale właściwie w każdej dziedzinie życia. O tym właśnie będziemy rozmawiać w Żninie - mówi Otylia Jędrzejczak, najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania.

To właśnie jej Fundacja jest organizatorem projektu "Sport jest Kobietą Śniadanie Mistrzyń".