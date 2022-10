Specjalne ceny prądu także dla działkowców. Komisja senacka przyjęła propozycję PZD

Polski Zarząd Działkowców opracował propozycję zmian w ustawie w sprawie ochrony odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., która ma wejść w życie od 1 grudnia br. Chodziło o dostosowanie przepisów do specyfiki ogrodów działkowych. 6 października senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przyjęła proponowaną poprawkę, Senat wprowadził ją do tekstu ustawy i 7 października przekazał do Sejmu.

Chodzi o to, że limit 2000 kWh odnosił się do całego ogrodu działkowego a nie do działkowca.

- Co w sytuacji, gdy w ogrodzie jest średnio 400 działek indywidualnych, oznacza że de facto na jednego odbiorcę (działkowca) przypadłoby ok. 5 kWh rozliczanych po preferencyjnej stawce – wyjaśnia PZD. - Rozwiązanie to należy uznać za sprzeczne z intencją ustawodawcy, gdyż faktycznie spowodowałoby wyłączenie większości działkowców z możliwości skorzystania z ochrony przed radykalnym wzrostem cen energii.

Stąd postulat PZD o wprowadzenie szczególnego sposobu rozliczenia. Zaproponowano, żeby wymiar kWh rozliczanych w sposób preferencyjny był uzależniony od liczby działek (działkowców) w ROD: - Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż pobór energii na potrzeby działkowców jest zasadniczo mniejszy niż pobór energii na potrzeby gospodarstw domowych, postuluje się, aby przypadająca na działkę ilość energii była odpowiednio mniejsza, tj. wynosiła 250 kWh, co jak wynika z informacji PZD, odpowiada ok. 70 proc. średniego rocznego zużycia energii przypadającego na działkę w 2021r. Rozwiązanie to będzie skutkowało ograniczeniem kosztów proponowanego rozwiązania dla finansów publicznych, jak również pośrednio będzie motywowało do ograniczenia zużycia energii w rodzinnych ogrodach działkowych.