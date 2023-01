Śpisz z telefonem pod poduszką? Narażasz się na ogromne niebezpieczeństwo [lista]

Rozwój technologii sprawiły, że smartfony posiadają coraz więcej funkcji. Jedną z nich jest alarm, który budzi nas codziennie do pracy. Ta sytuacja spowodowała, że wielu z nas sypia z telefonem. Czy to zdrowe? Według ekspertów niekoniecznie.

Ciągłe przebywanie w pobliżu telefonu wpływa negatywnie na jakość wypoczynku, gdyż podobnie jak inne urządzenia, emituje on niebieskie światło, którego fale mają taką samą długość, co fale słoneczne. Przez to mózg może mylić dzień z nocą, a co za tym idzie produkować mniej hormonów odpowiedzialnych za zasypianie.

Warto zafundować sobie wieczorny detoks od telefonu. Nawet pół godzin przed snem bez telefonu może skutkować lepszą jakością snu. Dzięki temu następnego dnia obudzimy się wypoczęci i pełni sił. Archiwum PPG

Ponadto zapadanie w sen może być utrudnione wskutek używanie telefonu bezpośrednio przed snem. Oglądanie filmików, czytanie ebooków, czy scrollowanie Facebooka, czy rozmawianie przez telefon może sprawić, że wpadniemy w stan pobudzenia, który nie jest efektem pożądanym, jeśli chcemy się dobrze wyspać.