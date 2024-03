Sprawdzone triki na pozbycie się ćmy bukszpanowej z ogrodu. Mamy najlepsze metody [31.03.24] OPRAC.: (iwo)

Szkodnik, jakim jest ćma bukszpanowa, sieje prawdziwe spustoszenie. Jeśli w porę nie zauważymy pasożyta, może się tak zdarzyć, że bukszpanu nie da się uratować. Trzeba działać profilaktycznie, a jeśli okaże się, że owad się pojawił, podjąć działanie, aby go jak najszybciej zwalczać, bo to raczej nie będzie działanie jednorazowe. Takie są sposoby, aby pozbyć się ćmy bukszpanowej z ogrodu. Zobacz na kolejnych slajdach w naszej galerii >>> pixabay Zobacz galerię (10 zdjęć)

Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis) to szkodnik atakujący bukszpan. Pojawia się w coraz to nowych miejscach w Polsce i spędza sen z powiek właścicielom ogrodów. Niektórzy nawet są zdania, że jeśli nie będziemy jej skutecznie zwalczać, bukszpany znikną z naszego zielonego otoczenia. Takie są sposoby, by pozbyć się ćmy bukszpanowej.