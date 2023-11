Sprytne pomysły i triki do kuchni. Te rozwiązania i akcesoria kuchenne ułatwią ci życie [13.11.2023]

Pomysły na aranżację kuchni

Każda gospodyni potwierdzi, że miejsce w szafkach kuchennych jest na wagę złota. Do przygotowywania posiłków wykorzystuje się nie tylko garnki, patelnie, czy blachy, ale także mnóstwo akcesoriów - łyżki, łyżeczki, noże, sitka, durszlaki, wyciskacze do czosnku, do cytryn, tarki, nożyczki, chochle, łyżki wazowe, łopatki, miski, talerze, kubki, filiżanki, spodki, spodeczki i wiele innych.

Do tego dochodzą urządzenia, które również często wykorzystujemy w codziennym życiu - zmywarka, ekspres do kawy, młynek do kawy, chlebak, dzbanek na wodę, kuchenka mikrofalowa i inne. Dobrym rozwiązaniem jest montaż urządzeń pod zabudowę - wpasowując np. mikrofalówkę w szafki można w ten sposób można oszczędzić cenne miejsce na blacie kuchennym.