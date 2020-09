Stało się! Pieniądze z 500 Plus zaczęły być odbierane tym rodzicom. Jest decyzja [4.09.2020 r.]

Na co można wydać bon turystyczny? Lista jest ograniczona!

Bon turystyczny rusza od 31 lipca - od tego dnia, jak ogłosiło Ministerstwo Rozwoju, będzie można rejestrować się na platformie elektronicznej ZUS i aktywować bon turystyczny 500 plus dla każdego dziecka. Sprawdź, na co można wydać bon turystyczny 500 plus. Uwaga: lista wydatków ...