Stan Borys - tak dziś wygląda. Wokalista skończył niedawno 82 lata, mamy zdjęcia [8.09.2023]

W dniu swoich 82. urodzin Stan Borys otrzymał od fanów wiele pięknych życzeń. Dziękował za nie na Facebooku.

- Jestem ogromnie wzruszony ilością przesłanych życzeń w rożnej formie począwszy od telefonów, emiali, kartek, smsow oraz tych, które ukazały się w mediach społecznościowych. Dziękuje mediom, które pamiętają o moich urodzinach i przypomniały o mojej twórczości i piosenkach. Dziękuje mojej ukochanej Ani, która zadbała o ten dzień szczególnie i dopilnowała, aby był to dzień wyjątkowy i przyjemny dla mnie. Tradycyjnie był tort świeczki i śpiewy sto lat oraz Happy Birthday. To jest bardzo wzruszające mieć tylu wspaniałych ludzi, którzy dbają i troszczą się o mnie. Jestem bardzo wzruszony i wdzięczny - kocham Was za to, że jesteście - napisał Stan Borys.