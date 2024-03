Stanisław Pawlak, kandydat Lewicy na radnego sejmiku z Włocławka: Reforma samorządowa czeka na dokończenie

Ma pan na koncie kilkadziesiąt lat w samorządach. Jeszcze się panu chce?

Oczywiście. Doświadczenie, które zdobyłem na przestrzeni lat (a w sejmiku przez sześć kadencji) pozwala mi twierdzić, ze znam problemy ludzi i wiem, w jaki sposób się te problemy załatwia na poziomie województwa. Oczywiście w sejmiku województwa załatwia się sprawy regionalne, zapisane w strategii. Natomiast żeby wykonać zadania zapisane w strategii, trzeba właśnie dysponować środkami finansowymi i opowiadam się przede wszystkim w swoim działaniu za tym, żeby jak najwięcej spraw z centrali przechodziło do samorządów, czy to gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. Niestety na przestrzeni ostatnich lat byliśmy świadkami, gdy się sprawy centralizowało, a nie decentralizowało. Przykładem w tej kadencji było pozbawienie nas Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które przeszły do poziomu rządowego, albo utworzenie Wód Polskich, których zadania realizował wcześniej Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych, który zresztą miał siedzibę we Włocławku. W ślad za przekazywanymi zadaniami przechodziły środki finansowe. Na szczęście kończy się rozdzielnictwo pieniędzy za pośrednictwem kartonów, które były przywożone przez parlamentarzystów do poszczególnych gmin czy powiatów. Mam nadzieję, że rozpoczął się proces właściwego uregulowania finansowania samorządów poprzez zwiększenie udziału w dochodach własnych. Ważne jest też dla mnie to, że w tej kadencji będziemy mieli do zagospodarowania dużo środków unijnych. Przypomnę, że nasze województwo będzie miało do 27 miliard 836 milionów euro. Czekamy także na Krajowy Plan Odbudowy.

Kampania do sejmiku to niewdzięczna rola. Koszty podobne do tej parlamentarnej, pracy sporo, a diety radnych daleko niższe od poselskich.

Ma pan rację. Kiedyś mawiało się, że do samorządu się nie idzie po pieniądze, choć dziś to już chyba nie do końca aktualne. Na pewno jednak nie da się pracować skutecznie w samorządach, jeśli nie lubi się innych ludzi. Oczywiście sejmik jest już taką instytucją, w której zaczyna funkcjonować polityka. Wolałbym, aby nie przedostawała się ona do sejmiku, ale niestety, żeby zostać wybranym, trzeba należeć do jakiegoś ugrupowania, które wystawia listy. I tam już dzielimy się nie tylko na komisje branżowe, ale przede wszystkim na kluby. Staram się jednak robić wszystko, żeby podziały polityczne trzymać daleko od pracy z innymi radnymi. Tym bardziej, że jestem przecież pojedynczym radnym Lewicy. Poseł zawodowy żyje tylko z działalności w Sejmie. Natomiast radni w większości pracują. Jeździmy swoimi samochodami, nie mamy żadnej delegacji, nie mamy żadnych zwrotów za paliwo. Bierzemy udział w posiedzeniach komisji (ja jestem w trzech), w sesjach. Ale przecież nie robię tego z przymusu, jestem zadowolony z tej pracy.