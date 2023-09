Stara taryfa za wodę i ścieki w gminie Włocławek już nie obowiązuje. Jest nowa

Gmina Włocławek 20 kwietnia tego roku wystosowała do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek w sprawie skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Chodzi o taryfę, która została zatwierdzona 29 września 2021 roku i miała obowiązywać trzy lata.

Dlaczego gminie Włocławek zależało na skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowych stawek za wodę i ścieki? - Jako podstawę do skrócenia dotychczas obowiązującej taryfy wnioskodawca wskazał wzrost kosztów eksploatacji i utrzymania, w szczególności w zakresie kosztów energii elektrycznej - czytamy w uzasadnieniu decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

I przedstawione przez gminę argumenty przekonały Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" przychyliło się do wniosku gminy Włocławek. Tym samym skrócony został okres obowiązywania taryfy zatwierdzonej dwa lata temu oraz zatwierdzony nowy cennik opłat za wodę i ścieki. Cennik ten obowiązuje od 11 sierpnia br.

Ile teraz będą płacić za wodę i odprowadzanie ścieków mieszkańcy gminy Włocławek? Jeśli chodzi o wodę, to przez pierwszy rok obowiązywania nowej taryfy będzie to 3,90 złotych za metr sześcienny, kolejny - 4,01 złotych, a w trzecim roku 4,08 złotych. Do tego opłata abonamentowa w wysokości 2,31 zł miesięcznie.