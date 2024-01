Stare telefony komórkowe - niektóre z nich w 2024 roku są warte fortunę. Zobacz te 10 starych modeli [4.01.2024]

Rzadkie perełki. Takie stare telefony są wartę nawet fortunę

Kolekcjonerzy poszukują rzadkości zarówno pod względem funkcji, jak i estetyki. Stąd rosnące ceny starych modeli telefonów komórkowych, które mogą przynieść nieoczekiwaną fortunę. Zaskakujące jest to, że nie zawsze muszą one działać, by być cenione na rynku.

Wartość starych telefonów komórkowych sięga obecnie milionów euro. Ceny tych antyków potrafią zaskoczyć. Sprawdź, czy w domu nie skrywają się modele telefonów wartych majątku. Wśród nich znajdują się prawdziwe skarby, które przyciągają uwagę kolekcjonerów.