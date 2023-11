Startuje akcja "Onko-Mikołaje". Dzieci z domów dziecka z Grudziądza, Łasina i Wydrzna napisały listy. Możemy zostać Mikołajami [wideo]

To już trzecia edycja pięknej i szlachetnej akcji Onko - Mikołaje w Grudziądzu podczas której każdy z nas może wciągnąć czapki Mikołajów i sprawić by czas świąt Bożego Narodzenia był piękniejszy dla dzieci z domów dziecka. W tym roku oprócz Grudziądza, także dołącza placówka opiekuńczo - wychowawcza z Łasina i Wydrzna w powiecie grudziądzkim.

Listy dzieci będą publikowane na Facebook-u Gazety Pomorskiej Grudziądz i Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei Dzieciom

Podopieczni z wymienionych domów dziecka napisali listy do Mikołaja w których zdradzają swoje marzenia. Każdy z nas może zostać "Mikołajem" dla wybranego malucha bądź młodzieży. Jak to zrobić?

"Nazywam się Julka i mam prawie roczek. Miałam operację, ale teraz jest już wszystko dobrze. Byłam dzielna a ciocie o mnie dbają, bym szybko doszła do siebie. To będą moje pierwsze święta. Dużą radość sprawiłoby mi gdybym znalazła pod choinką zabawkę edukacyjną, która pozwoli mi się jeszcze lepiej rozwijać i odkrywać świat".

Włączyć się można także darując mniejsze upominki, z których także zostaną wykonane paczki dla dzieci

Druga część akcji polega na tym, że każdy z nas, a szczególnie zachęcamy placówki edukacyjne, firmy, instytucje do włączenia się w akcję Onko - Mikołaje poprzez zrobienie prezentów z tzw. listy ogólnej. - Zależy nam na tym aby było to głównie: zabawki, kolorowanki, power banki, klocki, kosmetyki, vouchery do sklepów odzieżowych - wylicza Anna Jasińska, wolontariuszka Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei Dzieciom. - Zależy nam na tym, aby wszystko było nowe. Z tych zebranych podarunków zostaną zrobione dodatkowe paczki dla każdego dziecka: i tych maluchów i młodzieży. Dołączają do naszej akcji już szkoły z Grudziądza, Łasina i okolic z powiatu świeckiego i chełmińskiego, przedszkola, służby. Zachęcamy każdego kto chciałby włączyć się i podzielić się dobrem z dziećmi z domów dziecka.