Stawki dopłat do materiału siewnego w 2021 roku. Ile do zbóż, ziemniaków i strączkowych? Agata Wodzień

W 2021 roku wnioski o dopłaty do materiału siewnego złożyło mniej rolników niż rok temu, co przekłada się na wysokość stawek do zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków. Projektowane rozporządzenie ma pilnie wejść w życie, by poprawić sytuację finansową rolników. "Wypłacenie dopłat pozwoli rolnikom odzyskać część środków zaangażowanych w zakup materiału siewnego w 2020 r. i 2021 r.", uzasadnia resort rolnictwa.